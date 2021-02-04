تراند اليوم : الاحتلال يعتقل فرقة موسيقة في رام الله لهذا السبب .. ؟!؟!

رام الله / الخليج 365

أعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، فنان فلسطيني وأعضاء في فرقته الموسيقية في بلدة يبت ريما شمال غرب رام الله بعد غنائهم الدحية الشعبية الشهيرة في أحد الأعراس بكلمات للأسير الفلسطيني عمر العبد، منفذ عملية "حلميش" الشهر الماضي.

ويبدو أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تكتف باعتقال عمر العبد، والعقوبات الجماعية التي طالت كافة سكان قرية كوبر قرب رام الله، بل وصل بهم جنون الانتقام إلى حد اعتقال الفنان محمد البرغوثي وعازف الأورغ ناجي الريماوي ومسجل الصوت نزال البرغوثي.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينيين قضية اعتقال أعضاء الفرقة الموسيقية بنوع من السخرية من جيش الاحتلال، حيث دون الناشط محمود حريبات على صفحته يقول "بهذه المناسبة اتوقع ان نشر هذه الاغنية اصبح واجب وجلعها ترند فلسطيني".

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