تراند اليوم : أجمل رسائل صور تهاني عيد الhضحى المبارك 2017/1438

غزة/الخليج 365/

زهر وورد وريحان قطفته من حديقة الرحمن لأعز انسان بمناسبة العيد اللي جاي

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قبل زحمة السير وقبل رسايل الغير والإرسال لسه بخير كل عام وانت بخير

العيد داخل وأكيد ح نضحّي ح يصعب علينا فراقك

العيد علينا مبارك وكل أيامك تبارك والنبي جاري وجارك

سلة بخور وعود وعيد الأضحى عليك يعود معطّر بريحان وورود

هنأك الله بالقبول وأسكنك الجنّة مع الرسول ورزقك بالعيد بهجة لا تزول

رضي الله عنك وأرضاك وهداك وأغناك وعافاك وشفاك ووفقك لخير الدعاء وأجاب لك الرجاء وأحبك بلا ابتلاء وجعلك ساعياً للخير

مؤثراً في الغيْر وكل عام وانت بخيْر

مكان البدر خليتك ملاك الخير سميتك عزيز وغالي ناديتك وبعيد الأضحى هنيتك

بكل عبارات التهاني بكل الحب والأماني بكل إحساس وجداني كل عيد وانت بخير

مبروك عليك اللحمة وماتاكلش كتير ليجيلك تخمة وتمشي محتاس وضارب لخمة

عيد ابتهال وعلى اللحمة تنهال ويجيلك اسهال وتبلع أنتينال وماتقولش مين قال

الحج موسم فلاح والعشر عطرها فاح عسـى كل عامك أفراح وكل همومك تنزاح وكل عام وانت بخير

أقدم لك هدية اعتبرها عيدية روحي وقلبي وباقة ورد وبوسة لاسلكية

حبيت اسلم باليمين ابوس خدك والجبين اهديك ورد وياسمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

يا واقف بعرفات ومستجاب الدعوات لسه الوقت ما فات تتذكرنا بالدعاء

العيد يكمل بقبول الله العمل وبرجوعك يا حاج يلتم والله الشمل

أرسل سلامي قبل العيد يا عساك بخير مدري اتغلى ولا قلبك صار حديد..؟

انت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس احبك اكيد واتمنى لك عيد سعيد..

متى أشوفك متى ألقاك يمر العيد وانت بعيد وشوقي يزيد وكل عام وانت سعيد

بالدنيا ناس ذكرهم يرفع الراس من قلبنا نغليهم وبقرب عيد الأضحى نهنيهم ..

تهئنة مليانة ورد وفل أرسلها قبل العيد يهل علشان أكون قبل الكل..