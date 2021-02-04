تراند اليوم : "الخليج 365" تهنئ الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية بالعيد تؤكد على مسيرتها الإعلامية المقدسة

محافظات- الخليج 365:

تتقدم صحيفة "الخليج 365"من شعبنا الفلسطيني المرابط، ومن الأمتين العربية والإسلامية بالتهاني بحلول عيد الاضحى المبارك، أعاده الله على شعبنا وأمتنا، وقد تحققت آماله باقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، وقد أزال الله- تعالى- الكرب والهموم.

ونضرع الى الله أن يتوقف نزيف الدماء في بلداننا العربية وأن يعود لها الهدوء والاستقرار والأمان، وأن يكتب الله لنا التمكين والعزة.

وصحيفة "الخليج 365" إذ تهنئ الأمة الإسلامية بالعيد، فهي، تتمنى أن يعاد العيد القادم وقد تحررت مقدساتنا من رجس الأعداء، وحل السلام والخير على كافة ربوع بلاد العرب والمسلمين، وفي مقدمتهم أرض الرافدين العراق، وأرض الكنانة مصر، وبلاد الشام في سوريا، وكذلك أن يعم الإسلام ربوع بلاد المسلمين في مينمار وباكستان، وكل مكان.

وإن الخليج 365 ممثلة بمديرها العام الأستاذ علاء الدين خليل المشهراوي، ومجلس الإدارة، والمحررين، والأقسام العاملة والزوايا كافة، والسكرتاريا والعاملين بمؤسسة الخليج 365، تتقدم إليكم بالتهاني والتبريكات بهذه المناسبة العطرة، ونسأل الله الرضا والقبول.

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وتؤكد لكم الخليج 365 أنها ستتواصل معكم طوال فترة العيد كالمعتاد، وستبقى المعبرة عن كل احتياجات قراءها ومتابيعها، وستظل تحمل الهم الوطني وتنقل أحاسيس أمتنا من البحر إلى النهر، وكذلك في كل بقاع الأرض، ولن تتراجع عن دورها الإعلامي المقدس رغم قلة الإمكانات وصعوبة الظروف، وسيظل عنوانها الشفافية والمصداقية.

وسيظل تقدمنا برضاكم ووقوفكم إلى جانب مسيرتها الغراء المقدسة.

إدارة صحيفة الخليج 365

الإعلامي /

علاء الدين خليل المشهراوي