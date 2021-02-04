تراند اليوم : لماذا نشرت الممثلة المعتزلة حلا شيحا صورها بالنقاب ؟

القاهرة - الخليج 365

لم تكد الممثلة المصرية المعتزلة حلا شيحة، تنشر صورا لها مرتدية النقاب، حتى انهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتساؤلات عن سبب هذا النشر المفاجئ.

وقالت شيحة، عبر حسابها على “فايسبوك”: “ترددت كثيرا قبل نشري للصور، لكن شعرت بمسؤولية ما تجاه حبيباتي في الله ومن يتصلون علي يوميا وبالرسائل الكثيرة ويطلبون أن أشجعهم ومنهم من تبكي وتقول ساعديني أريد أن أكون قريبة من الله. فنشرت الصورة بنقاب كامل ونيتي تشجيعهم و طرد بعض الإشاعات أني تركت حجابي وأني سأعود للتمثيل مرة أخرى”. وأضافت: “الحمد لله لست نادمة وأسأل الله السداد والتوفيق وأعتز بكل رسالة جاءتني من خلال الوسائل كلها ومن ساندوني بكلماتهم الطيبة كلهم. ومن آذاني بكلمة أو سوء ظن فأعذره لعل بعض الأمور غُلفت عليهم أو لم يصل لهم أو لم يسعوا لفهم الدين من المصادر الصحيحة”.

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وأكدت: “القلب إذا تعلق بغير الله أصبح أسود لا يرى ولا بد له من إزالة هذا السواد أولا لذا أسامحهم”.

وشيحا هي من أم لبنانية ولدت في الإسكندرية ولها 3 شقيقات هن رشا وهنا شيحة ومايا وهي ابنة الفنان التشكيلي أحمد شيحة.كان أول مسلسل لها مع الفنان حسين فهمي “كلمات”. كان فيلم “ليه خلتني أحبك”، هو أول افلامها ثم بعد ذلك “السلم” و”الثعبان” ثم “اللمبي” الذي حقق نجاحا كبيرا. مثلت في فيلم “عريس من جهة أمنية”، أمام الفنان عادل إمام. ثم ارتدت الحجاب وظهرت بالحجاب مع الفنان عامر منيب في فيلم “كامل الأوصاف”.

تزوجت من أحد أعضاء فريق وسط البلد هاني عادل لكن الزواج لم يدم طويلا، وتم الطلاق. بعد ذلك، أعلنت اعتزالها الفن وارتدت النقاب وتزوجت من كندي كان قد اعتنق الإسلام قبل زواجهما بعدة سنوات وهي تقيم مع زوجها حاليًا في الإسكندرية. وذكرت تقارير صحافية في 2014 أنها بدأت العمل داعية إسلامية في مركز ديني تقدم فيه عدد من الدروس بلا مقابل مادي.