تراند اليوم : لماذا قتل طبيب ألماني 90 من مرضاه؟

برلين- الخليج 365:

اعترف ألماني يعمل في رعاية المرضى بقتل تسعين مريضا في مدينتي ديلمن هورست وأولدنبورغ الألمانيتين، حيث كان يحقنهم بمواد تسبب لهم نوبات قلبية ثم يحاول إنقاذهم أمام زملائه ليبدو بطلا.

وقال بيان صادر عن الأمن اليوم الاثنين إن الممرض الذي أشارت إليه باسم "نيلز إتش" (40 عاما) "الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في 2015 على خلفية ارتكابه ست جرائم قتل، اعترف بقتل 84 مريضا آخرين".

ووصفت الصحافة الألمانية الأمر بأنه "أكبر سلسلة جرائم تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

وفي وقت سابق، اعترف المجرم أمام المحكمة بأنه حقن المرضى الراقدين في العناية المركزة بأدوية تسبب لهم مضاعفات خطيرة ونوبات قلبية، ومن ثم يقوم بمحاولات لإنقاذهم أمام زملائه الممرضين لـ"يبدو كبطل حريص على حياة المرضى".

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وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن "المحققين أجروا تحقيقات في مئتي حادثة تدور شكوك حولها بأنها جرائم خلال فترة التحقيقات، وتم إخراج أكثر من مئة جثة من القبور لتشريحها".

وترجح الشرطة أن عدد الحالات التي لاقت حتفها على يد الممرض أكثر مما هو مشتبه فيه حتى الآن، لأن الكثير من جثث المرضى كان يتم إحراقها.