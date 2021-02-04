تراند اليوم : رمضان فلكيا بـ 29 حزيران يونيو الحالي

غزة / مشرق نيوز

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر رمضان ستوافق حسابيا يوم الأحد 29 حزيران الحالي، وأن عدة الشهر ستكون 29 يوما فيما يبلغ عدد أيام شهر شعبان الحالي 30 يوما وفق الحسابات الفلكية التي أجراها.

واكد الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد بأن رؤية هلال شهر رمضان لن تثبت يوم الرؤية الشرعية حيث سيولد الهلال في تمام الساعة العاشرة والدقيقة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 شعبان الموافق 27 خزيران الحالي "يوم الرؤية" ويغرب قبل غروب الشمس بمدد لا تمكن الراصدين من رؤيته وعلى ذلك يكون يوم السبت 28 حزيران هو المتمم لشهر شعبان