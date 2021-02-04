تراند اليوم : العريفي يقاضي صحيفة بريطانية اتهمته بتجنيد 3 شباب لـ "الجهاد"

الرياض / وكالات / مشرق نيوز

ردّ المكتب الخاص للداعية السعودي الدكتور محمد العريفي على ما نشرته صحيفة بريطانية هذا الاسبوع، وأشارت فيه الى أنه يقف وراء تجنيد ثلاثة شباب للالتحاق بمجموعات جهادية.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد أشارت إلى أن العريفي، ألقى محاضرة قبل سنوات في مسجد ببريطانيا حضرها الآلاف، كان بينهم ثلاثة شباب تبين لاحقاً أنهم ذهبوا للقتال.

وجاء في البيان الذي أعاد الداعية نشره على حسابه في تويتر، أن الشيخ "أكاديمي وأستاذ جامعي منذ 20 عاماً، كما أنه خطيب جامع كبير، وإعلامي ولا يلقي المحاضرات إلا بدعوة رسمية يتم الاتفاق على موضوعها مسبقاً." كما أن "المحاضر لا يكون مسؤولاً، عادة، عن فكر الحاضرين وعن توجهاتهم ."

كما قال مكتب الداعية إن "المحاضرة التي أشارت إليها الصحيفة ألقيت قبل سنوات أي قبل اشتعال الأحداث الحالية أصلاً، وكان موضوعها "أخلاق المسلم وتعايشه في بلاد الغرب."

وأشار الى أنه تم توكيل محام في بريطانيا ورفع قضية على الصحيفة.

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