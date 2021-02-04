تراند اليوم : مفتي القدس يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

القدس المحتلة- الخليج 365:

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين من تداول نسخة من القرآن الكريم بسبب وجود خطأ فيها، حيث إن هناك تداخلًا في الآيات في سورتي آل عمران والنساء.

وبين حسين في بيان صحفي الثلاثاء أن هذه النسخة صادرة عن شركة القدس في العاصمة المصرية القاهرة، وحاصلة على تصريح رقم 11، صادر في 14/1/2008م، عن الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية.

وناشد المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون نسخاً منها بضرورة تسليمها لدار الإفتاء لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهًا إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات، حيث زادت في الآونة الأخيرة الأخطاء لهذا السبب.

وأكد أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه الكريم من التحريف والضياع، وعلينا أن نعمل لنيل مرضاة الله بالحرص على هذا الحفظ.

