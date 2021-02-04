تراند اليوم : الكتلة الإسلامية تضع أهالي غزة في قلب المونديال

غزة- الخليج 365:

أنهت الكتلة الإسلامية الخميس استعداداتها لعرض مباريات كأس العالم في 21 مكانًا في قطاع غزة تلبية لرغبة الشباب الفلسطيني وعشقهم للبطولات الرياضية.

وبين مسؤول ملف الرياضة بالكتلة محمود الشاويش أن أماكن عرض المباريات ستكون في مناطق عامة وواسعة تستطيع أن تستوعب الأعداد الكبيرة من المشاهدين، مشيرًا إلى أن الكتلة جهزت نحو 21 مكانًا مميزًا موزعين على محافظات القطاع .

وأفاد أن عرض الكتلة لبطولة كأس العالم في أماكن مختلفة من القطاع يأتي بهدف تشجيع الرياضة، والترفيه عن الشباب في ظل الحصار الخانق، وحرصها على توفير متابعة شيقة لمباريات كأس العالم للجميع، وعدم اقتصارها على من يمتلك كروت ديجيتال فقط.

يشار إلى أن بطولة كأس العالم ستنطلق مساء الخميس بمباراة افتتاحية بين البرازيل وكرواتيا، وذلك على أرض البرازيل، بحيث سيتم افتتاح البطولة في العاشرة مساء فيما تنطلق مباراة الافتتاح بين البرازيل وكرواتيا في الحادية عشرة مساءً.