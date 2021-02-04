تراند اليوم : 3 رجال و23 سيدة يشهرون إسلامهم في دبي

دبي- الخليج 365:

أشهر ثلاثة رجال و23 سيدة إسلامهم في دبي الليلة الماضية في نهاية محاضرة بعنوان "الإسلام بين الماضي والحاضر والمستقبل" باللغة الفلبينية للداعية عمر بينالبر والداعية نوح كابارينو.

وعقدت المحاضرة في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي في إطار فاعليات الملتقى الرمضاني الثالث عشر الذي تنظمه دائرة السياحة التسويق التجاري في دبي تحت رعايةسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بحضور عدد كبير من الجالية الفلبينية.

وتناولت المحاضرة تاريخ الإسلام في الفلبين، حيث أنه كان أول دين سماوي انتشر هناك وقبل مئات السنين من احتلال الإسبان لجزر الفلبين وتحدثت عن قدوم الإسلام إلى جنوب شرق آسيا عبر القوافل البحرية التجارية فأشرق نور الإسلام على جزر إندونيسيا ثم إلى جزر الفلبين وما زالت آثار الحقب الإسلامية بارزة مما يؤكد أن الإسلام انتشر هناك من دون أي مشاكل أو حروب. كما تطرق المحاضران الفلبينيان إلى وضع الإسلام الحالي في الفلبين ومسيرة تطور الإسلام في المستقبل ودعيا غير المسلمين أن يكونوا منفتحين على الإسلام والتعرف على تعاليمه السمحة.

وحثا على عدم ربط الدين الإسلامي بممارسات سلبية تبدر من أفراد وإنما تقفي حقائق الأمور وأن الدين الإسلامي هو الرسالة السمحاء التي دعت إلى بث الرحمة والمغفرة بين الناس ونصرة المظلوم وتثمين دور العلم والمعرفة ما أثر في نفوس عدد من الحاضرين الفلبينيين من غير المسلمين حيث أشهر ثلاثة رجال و23 سيدة من الجنسية الفليبينية في نهاية المحاضرة وسط تكبير الحاضرين.

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