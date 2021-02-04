تراند اليوم : "العفو الدولية" تطلق تطبيقا هاتفيا لحماية الصحفيين والحقوقيين

غزة / وكالات / مشرق نيوز

طورت منظمة العفو الدولية تطبيقًا مجانيًا للهواتف الذكية من أجل مساعدة نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين عندما يتعرضون للمخاطر من قبل أجهزة الأمن.

وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، أن منظمة العفو الدولية، طورت تطبيقاً مجانياً للهاتف الذكي أطلقت عليه اسم "تطبيق حالة الطوارئ"، من أجل مساعدة نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين في مختلف دول العالم عندما يتعرضون للمخاطر، كالاختطاف وإلقاء القبض عليهم من قبل أجهزة الأمن.

ويمكن لمستخدمي هذا التطبيق، بحسب الصحيفة، بعد تحميله الضغط على أحد أزرار الهاتف لإرسال طلب مساعدة لمنظمة العفو الدولية، التي تقوم بدورها باقتراح مجموعة من الأشخاص الموثوق بهم ممن يمكن إخبارهم بنوع الخطر الذي يواجهه.