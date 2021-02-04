تراند اليوم : حبس سنة وغرامة مالية لمصريين قالا لفتاة " ايه الجسم الجامد ده "

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القاهرة / مشرق نيوز
ضت محكمة جنح مدينة نصر، الاثنين، برئاسة المستشار محمد البغدادى، وأمانة سر حسام الدين مصطفى، بحبس عاطلين سنة وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالتحرش اللفظى بفتاة داخل أحد المولات بالقاهرة.
وكشفت تحقيقات النيابة، التى باشرها عمرو شعبان، أن المتهمين “كريم م” و”اسلام ا” كانا يسيران بمول سيتى ستارز بمدينة نصر، وأثناء تجول المجنى عليها، قالا لها: “إيه الجسم الجامد ده”، فتم القبض عليهما، وقدمت المجنى عليها شهودًا على الواقعة، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام، وإحالتهما للمحاكمة.
هيثم هارون
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.