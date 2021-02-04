تراند اليوم : حبس سنة وغرامة مالية لمصريين قالا لفتاة " ايه الجسم الجامد ده "

وكشفت تحقيقات النيابة، التى باشرها عمرو شعبان، أن المتهمين “كريم م” و”اسلام ا” كانا يسيران بمول سيتى ستارز بمدينة نصر، وأثناء تجول المجنى عليها، قالا لها: “إيه الجسم الجامد ده”، فتم القبض عليهما، وقدمت المجنى عليها شهودًا على الواقعة، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام، وإحالتهما للمحاكمة.