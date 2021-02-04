تراند اليوم : فلكي : رمضان الحالي الأعلى في درجة الحرارة منذ 33 عاماً

القاهرة / وكالات / مشرق نيوز

قال مسلم شلتوت، أستاذ الشمس والفضاء بمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر أمس الأحد، إن شهر رمضان الحالي هو الأعلى في درجات الحرارة منذ 33 عاما.

ويحل شهر يوليو أكثر شهور السنة ارتفاعا فى درجات الحرارة، بعد يومين، ليتزامن مع شهر رمضان، وهى حالة لا تتكرر إلا كل 33 عاما، بسبب عشرة أيام تفصل بين السنة الميلادية (365 يوما) والهجرية ( 355 يوما)، بحسب شلتوت.

وأضاف الخبير المصري في تصريح خاص للأناضول أنه “بالمقارنة مع شهر رمضان الذي حل في يوليو قبل 33 عاما، يصبح رمضان الحالي هو الأعلى في درجات الحرارة”.

وارتفعت حرارة الأرض درجة مئوية خلال القرن العشرين، ويتوقع أن ترتفع ثلاث درجات ونصف مع نهاية القرن الواحد والعشرين، كما كشفت دراسات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التابعة للأمم المتحدة.

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