تراند اليوم : رمضان يوم 29 حزيران وفترة الصوم 16 ساعة في فلسطين

رام الله / مشرق نيوز

ذكر الموقع الفلكي الفلسطيني أن الحسابات الفلكية التي قام بها تشير إلى أن هلال شهر رمضان لعام 1435 هـ، سيولد صباح يوم الجمعة 29 شعبان 1435هـ الموافق 27 حزيران 2014م في تمام الساعة 11:09 دقائق صباحا بتوقيت القدس وفي هذا اليوم لن يُرى الهلال في فلسطين وعليه من المتوقع أن يكمل شهر شعبان 30 يوم ويكون يوم الأحد الموافق 29 حزيران 2014 هو غرة شهر رمضان للعام 1435 هـ.

وفسر مدير الموقع الفلكي داود الطروة سبب عدم رؤية الهلال في فلسطين مساء يوم الجمعة الموافق 27 حزيران، أن الشمس ستغرب في ذلك اليوم في تمام الساعة 19:49 دقيقة، بينما سيغرب القمر في تمام الساعة 19:45 دقيقة ويكون عمر القمر لحظة الغروب 8 ساعات و8 دقائق، ومقدار إضاءته 0.2% من البدر، وهي دون تحسس العين البشرية المجردة وحتى دون قدرة المناظير الفلكية، وبما أن القمر يغيب قبل غروب الشمس ب4 دقائق تستحيل رؤيته في كافة المناطق الفلسطينية، كما تستحيل رؤية الهلال في بقية الدول العربية وإفريقيا وآسيا وأوروبا ووسط وشمال أمريكا بسبب غروب القمر قبل أو مع غروب الشمس أو بعدها بدقائق معدودة، لا تسمح برؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات لارتفاع القمر المتدني فوق الأفق، بينما ستكون الرؤية ممكنة باستخدام التلسكوبات فقط في جنوب أمريكا الجنوبية وبالعين المجردة في شرق المحيط الهادي.

وفي يوم السبت الموافق 28 حزيران تغرب الشمس في فلسطين في تمام الساعة 19:49 دقيقة بينما سيغرب القمر في تمام الساعة 20:28 دقيقة ، ويكون عمر القمر لحظة الغروب الغروب 1 يوم و6 ساعات، ومقدار إضاءته 1.3%من البدر، ويمكث 39 دقيقة ، وبالتالي تكون رؤية الهلال ممكنة في فلسطين في حال صفاء الأجواء والرصد من قبل راصد متمرس، كما ستكون الرؤية ممكنة في كافة الدول العربية والإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات.

وعليه يكون يوم السبت الموافق 28 حزيران هو المكمل لشهر شعبان 1435 هجرية ويكون يوم الأحد 29 حزيران هو أول أيام شهر رمضان المبارك بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية البصرية للهلال لبداية الشهر ، أما الدول التي لا تشترط الرؤية البصرية وتكتفي بالحسابات الفلكية أي حدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغياب القمر بعد غروب الشمس بدقيقة واحدة وإن لم ير الهلال فيكون يوم السبت 28 حزيران هو اليوم الأول لشهر رمضان المبارك.

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كما ستتراوح فترة الصوم في فلسطين بين 16 ساعة و57 دقيقة في اليوم الأول منه و15 ساعة و29 دقيقة في اليوم الأخير منه ، كما من المتوقع أن يكون يوم الاثنين الموافق 28 تموز 2014 هو غرة شهر شوال للعام 1435 هجرية وأول أيام عيد الفطر السعيد.