تراند اليوم : عنكبوت يوقف مشروعا في أميركا بقيمة 15 مليون دولار

كاليفورنيا - مشرق نيوز -

أجبر عنكبوت نادر شركة أميركية التوقف عن العمل على مشروع توسيع طريق في مدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس الأميركية تقدر تكلفته بـ 15 مليون دولار.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن المشروع توقف حتى أجل غير مسمى حتى يجري الباحثون المزيد من الدراسات على العنكبوت.

وتعمل دائرة النقل في تكساس مع علماء بيولوجيين لحماية أي كائنات أخرى قد تكون في المكان، وقال المتحدث باسم دائرة النقل جوش دونات ان هذه هي المرة الأولى التي يشاهد فيها هذا النوع من العناكب منذ 30 سنة.

يشار أن مشروع توسيع الطريق قد بدأ في ابريل الماضي بتكلفة 15 مليون دولار وكان من المقرر ان ينتهي في الخريف

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