تراند اليوم : قط يترشح لانتخابات البلدية في كندا

وكالات - مشرق نيوز

ترشح القط توكسيدو ستانلي (3 سنوات) ،زعيم حزب ملابس السهرة المعروفة باسم توكسيدو لانتخابات البلدية لمدينة هاليفاكس الكندية لتلسيط الضوء على معاناة أصدقائه من القطط.

وأوضح مالكا القط ستانلي أنهما يريدان تسليط الضوء على أزمة القطط البرية المتواجدة في شوارع مدينة هاليفاكس، من خلال ترشيح ستانلي للانتخابات البلدية بالمدينة.

ويملك القط عدد كبير من المعجبين على صفحته على الفيس بوك وصل عددهم إلى 1000 شخص، بينما وصل عدد المتابعين على تويتر إلى 300 متابع.

وقد أصرا مالكا القط على استمرار حملته الانتخابية، التي حملت عنوان "لأن الإهمال لا يجدي"، رغم من أن القانون المحلي لا يسمح للقطط بالترشح، على أمل أن يتمكنا من إيصال أصوات كل قطط البلدة إلى السلطات.

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