تراند اليوم : مجلة فرنسية تنوي نشر "رسوم مسيئة" بحق سيدنا محمد

باريس - وكالات

تنوي مجلة "تشارلي ايبدو" الفرنسية الاسبوعية الساخرة نشر رسوم للنبي محمد "صلى الله عليه وسلم"، في عددها الصادر اليوم الاربعاء.

وقال مدير المجلة ردا على سؤال لقناة آي-تيلي ان هذه الرسوم "قد تصدم الذين يريدون ان يصدموا عبر قراءة صحيفة لا يقرأونها على الاطلاق".

واعتبر ان الرسوم التي ستنشر في صفحة داخلية وفي الصفحة الاخيرة ليست مستفزة اكثر من العادة، مضيفاً "هل حرية الصحافة استفزاز؟".

وكانت قد أعلنت المجلة في وقت سابق أنها توي نشر هذه الرسوم في عددها الصادر يوم الأربعاء.

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وعلق رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك آيرولت على هذا الاعلان بالقول انه يرفض "اي مغالاة" في ما يتعلق بالرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد التي قررت المجلة نشرها داعيا الجميع الى التحلي بـ"المسؤولية".

وقالت رئاسة الوزراء الفرنسية في بيان انه "في ظل الوضع الحالي" فان رئيس الوزراء يؤكد "عدم موافقته على اي مغالاة" ويدعو الى ان "يتحلى كل فرد بروح المسؤولية".

كما اكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ردا على سؤال اثناء وجوده في القاهرة حول امكانية نشر رسوم للنبي انه "ضد اي استفزاز" مذكرا بوجود حرية تعبير في فرنسا.

واثار نشر مقتطفات على الانترنت من فيلم "براءة المسلمين" الذي تم تصويره في الولايات المتحدة ويتعرض للنبي محمد، تظاهرات عنيفة بعضها دام ضد الاميركيين في مختلف انحاء العالم الاسلامي.

وكان مقر الصحيفة الفرنسية الهزلية" تشارلي ايبدو" تعرض للحرق خلال العام الماضي 2011، عشية اصدارها عددا خاصا عنوانه" شريعة ايبدو" تقدم فيه الصحيفة النبي محمد "صلى الله عليه وسلم" كـ " رئيس تحرير" الامر الذي استفز المسلمين.

وادى الحريق في حينه الى تدمير مقر الصحيفة.

وكان قد جاء اصدار ذلك العدد " شريعة ايبدو" كنوع من الاحتفال بفوز حزب النهضة الاسلامي في الانتخابات التي كانت جرت في تونس.