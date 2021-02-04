تراند اليوم : كيني يسعى لتقبيل مليون امرأة لدخول "غينيس" للارقام القياسية

نيروبي – مشرق نيوز -

رغبة منه في دخول موسوعة غينيس للارقام القياسية بدأ شاب كيني من العاصمة نيروبي يدعى جون تيليوا لهذا الغرض مهمة مثيرة للجدل، يأمل في إنجازها خلال 3 سنوات بتقبيل مليون امرأة طواعية.بوصفه الرجل الذي قبل أكبر عدد من النساء في العالم.

وقال تيليوا البالغ من العمر (28 عاما) ويعمل مصمم غرافيك لصحيفة «ديلي ستار» الكينية أنه حصل من سلطات الموسوعة على براءة اختراع لفكرته التي بدأت تختمر في ذهنه بمزحة مع زملائه بعد أن قبل فتاة ووضع صورتها على صفحته بالفيسبوك.

وأضاف أنه تمكن حتى الآن من تقبيل 675 امرأة بكامل رضائهن، حيث يقترب من المرأة أو الفتاة شريطة أن يزيد عمرها عن 16 عاما ويحكي لها رغبته في تقبيلها من أجل تسجيل رقم قياسي في موسوعة غينيس، فإن قبلت كان بها وان رفضت يتركها بسرعة تجنبا لحدوث مشاكل في مجتمع محافظ مثل كينيا.

وانقسم الرأي العام الكيني حول خطة تيليوا بين مؤيد لها من أجل تشجيعه على تحقيق رغبته في دخول الموسوعة العالمية، وبين رافض ومشكك ومتهم له بأنه يسعى للشهرة، كما لم يخل الأمر من تهديد صريح من بعض الأزواج الذين هددوا بضربه علقة ساخنة إذا حاول مجرد الاقتراب من زوجاتهم.

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