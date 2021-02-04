تراند اليوم : قطر تنتج فيلما عالميا عن "الرسول" رداً على الفيلم المسيء

الدوحة – مشرق نيوز

أعلنت مجموعة النور القابضة القطرية بدء إنتاج فيلم عن الرسول محمد، على ثلاثة أجزاء بتكلفة تقدر بـ450 مليون دولار، بمعايير عالمية ليكون الفيلم الأضخم والأعظم إبهارا، مشيرة إلى أنها شارفت على إكمال المراحل النهائية من السيناريو بعد "التغلب على عدد كبير من التحديات الفنية والدرامية".

وأعربت "مجموعة النور" عن استنكارها للفيلم المسيء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأعلنت أنها سترد على الإساءة بأدوات حضارية من بينها "تعزيز باقة المنتجات التي قمنا بإطلاقها سابقًا من خلال المطبوعات والكتب والأدلة الإرشادية، وأهمها كتاب دليل الجيب الخاص بسيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدر بست لغات".

وذكرت مجموعة النور أن الفيلم سيكون باللغة الإنجليزية وسيمثل فيه ممثلون مسلمون ناطقون باللغة الإنجليزية؛ لأن ذلك العمل الفني سيكون موجهًا لكافة المتحدثين بتلك اللغة العالمية من المسلمين وغير المسلمين بهدف التعريف بالإسلام ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم على نطاق واسع وتصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام في أذهان الجمهور الغربي، وبين أنه سيتم ترجمة الفيلم لأكثر من لغة لتعميم الاستفادة منه على أوسع نطاق، وشدد المصدر على أنه لن يتم البدء في عرض الفيلم إلا بعد إجماع علماء الأمة الكبار على المحتوى، مؤكدًا أن الفيلم سيتم إنتاجه بمعايير تضاهي الأفلام العالمية لتحقيق الهدف منه.