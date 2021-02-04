تراند اليوم : مدرسة بالإمارات تضع "رغوة لزجة" على أسوارها لمنع الطلبة من الهروب

دبي – مشرق نيوز

خشية من سقوط الطلبة من فوق سور المدرسة لجأت مدرسة حمدان بن راشد آل مكتوم للتعليم الثانوي للبنين في دبي، الى وضع رغوة على أسوارها لمنع الطلبة من القفز فوقها والهروب من الدوام.

وأكد مدير المدرسة محمد الحوسني قفز بعض الطلبة من فوق السور، لكنه رفض اعتبار الأمر ظاهرة، قائلاً إنهم مجموعة معروفة لدى إدارة المدرسة، لذا لجأت إدارة المدرسة إلى وضع مادة لزجة (رغوة) تؤدي إلى انزلاق اليدين عند محاولة القفز من فوق السور المدرسي، كما وجهت الادارة مجموعة من المعلمين إلى الوقوف في الاماكن التي اعتاد الطلبة القفز منها لمنعهم.

وأضاف الحوسني أن ما يدفع الطلاب للقفز فوق الاسوار الخلفية للمدرسة وجود محال تجارية في المنطقة تجذبهم، بينها مخبز وسوبرماركت، مشيراً إلى أن السياسة التربوية تسهم في جعل الطالب مضطراً لدراسة مواد لا يرغب فيها وبالتالي قد يهرب، داعياً إلى اعادة النظر في طريقة التدريس بفتح الباب أمام الطالب لدراسة المواد التي تناسب ميوله ورغباته.

وأكد أن الطالب الهارب من المدرسة يتحمل المسؤولية عن هروبه، ولا يمكن تحميل المدرسة المسؤولية عن ذلك، مضيفاً أن الآباء الذين لا يسألون عن أسباب عودة ابنائهم مبكراً الى المنزل يتحملون أيضاً مسؤولية هروبهم، مشيراً إلى أن هذه السلبية موجودة لدى كثير من الآباء الذين لا يسألون عن مستوى دراسة أبنائهم أو عدد أيام الغياب لديهم.

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وشدد الحوسني على أن إدارة المدرسة تبلغ ذوي الطالب حال هرب من المدرسة، وتوجه له إنذاراً، وفي حال تكرار الهرب يحول إلى المنطقة التعليمية للتصرف معه.