تراند اليوم : رابطة علماء فلسطين تطلق حملة (أقم صلاتك قبل مماتك)

غزة - مشرق نيوز

نظمت رابطة علماء فلسطين وأسرة مسجد الزكاة حفل انطلاق حملة (أقم صلاتك قبل مماتك) بحضور نائب رئيس رابطة علماء فلسطين النائب د. مروان أبو راس ورئيس دائرة الوعظ والإرشاد النائب د. يوسف الشرافي وعدد من المصلين وذلك في مسجد الزكاة بحي التفاح بمدينة غزة.

وفي كلمة المسجد رحب الشيخ قضل حسونة بالحضور, مثمناً دور رابطة علماء فلسطين في رعايتها ومشاركتها في هذه الحملة, وقال: " بالوقت الذي تكالب فيه الغرب في التطاول على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعلن انطلاق هذه الحملة التي تحمل عنوان مهم, موضحاً أن الحملة ستضم أنشطة وفعاليات متنوعة مثل الزيارات والمحاضرات وتوزيع النشرات واليافطات, قائلاً: "إن فعاليات وأنشطة هذه الحملة ستستمر وتنتشر في مناطق جغرافية أوسع من محيط المسجد".

وفي كلمة دائرة الوعظ والإرشاد أكد د. يوسف الشرافي على ضرورة توطيد العبد صلته بربه بالتزامه بالصلوات الخمس المفروضة لأنها أول ما سيحاسب عليه يوم القيامة, قائلاً: "إن الإنسان يحتاج إلى وقفة عقلانية مع نفسه لاسيما وهو يرى ويسمع في كل وقت رحيل الإنسان عن هذه الحياة, وليسأل ذاته كيف سيلقى الله ؟" منوهاً إلى أن مسألة الصلاة ليس بالأمر الهين فهي نور وطمأنينة وسعادة للإنسان" مستشهداً بالعديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تبرز أهمية وضرورة فريضة الصلاة أثناء كلمته.

من ناحيته شكر د. مروان أبو راس في كلمته القائمين على هذه الحملة مثمناً جهودهم المبذولة, متمنياً أن يكون لها نتائج واضحة طيبة, واستعرض أثناء كلمته العديد من الآيات القرآنية التي توضح عقوبة تارك الصلاة والمتأخر عنها والمنكر لها, وجزاء وفضل الملتزمين بالصلوات التي فرضها الله, وأشار إلى فضل صلاة الجماعة عن الصلاة الفردية, وفي ختام كلمته بارك للإخوة القائمين على هذه الحملة جهودهم معلناً أن الرابطة بإمكانياتها معهم.