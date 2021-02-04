الاكثر متابعة اليوم - رفض استئناف سما المصري

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، رفض الاستشكال المقدم من المستشار أشرف ناجي محامي سما المصري لوقف حكم حبسها عامين، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

اوضحت أوراق الإحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، فى شهر مايو الماضى، أنه في 24 أبريل 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، والتي شملت توجيه الاتهام ضد سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بـ”سما المصري”.

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سما وقبل دخولها السجن كانت تعرض جسدها على كل خلق الله، وكانت تعتمد على الإثارة والإغراء وقلة الأدب، وبأفعالها شوّهت سمعة الفتاة المصرية الجدعة وصاحبة الشهادات العليا.

هذا الحكم ليس مجحفًا بحقها، بل جاء في وقته حتى يضع حدًا لسما وأمثالها من الظهور على السوشيال ميديا بقرف.

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