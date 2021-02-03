تراند اليوم : مسلسلات رمضان 2018 على قناة الحياة الحمرا مسلسلات رمضان 2018 على قناة الحياة

تدخل قناة الحياة هذا العام سباق مسلسلات رمضان 2018 بعدد قليل من المسلسلات الحصرية بسبب الأزمات المالية التي مرت بها القناة الفترة الأخيرة، حتى إنتشرت بعض الشائعات التي أكدت على قرب بيع القناة لرجال أعمال قبل أن تنفي لقناة ذلك.

وتعد قناة الحياة من أعلى قنوات المشاهدة في مصر بالرغم من الحرب عليها من بعض القنوات العربية التي تسعى لإسقاطها، وتنافس القناة هذا العام بمسلسلات وبرامج حصرية كما عودت مشاهديها على ذلك طوال الأعوام الماضية.

وإستطاعت الحياة حتى الآن الحصول على عدة مسلسلات حصرية بالإضافة إلى بعض البرامج الترفيهية وبرنامج مقالب ضخم، نستعرض معكم تفاصيل كل ذلك فيما يلي.

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مسلسلات رمضان 2018 على قناة الحياة

يتم عرض مسلسل كلبش الجزء الثاني بطولة أمير كرارة عبر قناة الحياة.

تشاهدون أيضآ وبعد غياب عن قناة الحياة الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل ضد المجهول.

ويتواجد أيضآ الفنان محمد هنيدي في مسلسله الجديد أرض النفاق على الحياة.

أما النجم مصطفى شعبان يدخل السباق الرمضاني بمسلسل أيوب عبر قناة الحياة.

ويتم إذاعة مسلسل يسرا الجديد لدينا أقوال أخرى عبر قنوات الحياة.

مسلسل منطقة محرمة