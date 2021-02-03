تراند اليوم : امساكية شهر رمضان 2018-1439 في مصر ... موعد اذان المغرب اليوم وجميع الصلوات وتوقيت الافطار والامساك

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نقدم لكم من الآن امساكية شهر رمضان 2018 في مصر مقدمًا من موقع المشرق، بها ستجد كل ما تحتاجه في رمضان، موعد أذان المغرب وموعد أذان الفجر، ومواعيد باقي الصلوات، بها تستطيع أن تحسب عدد ساعات الصوم، فقط أدناه أختار أسم محافظتك، ستظهر لك قائمة امساكية شهر رمضان بالكامل، موضحًا كل ما تم توضيحه أعلاه.
امساكية رمضان 2018 في مصر
سنلقي الآن نظرة حول امساكية شهر رمضان 2018 في جميع محافظات مصر، هناك بحث كثير في تلك الأيام عن تلك الامساكية وخاصةً من رجال الأعمال والتجار للقيام بطبعها وتوزيعها على جموع الشعب المصري، وأيضًا نقدم لكم امساكية رمضان 2018 لجميع مسلمي مصر لمعرفة أعداد ساعات الصيام وموعد أذان الفجر والمغرب وموعد صلاة التراويح.
تلك امساكية شهر رمضان 2018 في مصر وسنقوم خلال الفترة القادمة، بتحميل امساكية شهر رمضان المعظم في محافظة الإسكندرية والقليوبية والجيزة والشرقية والدقهلية والبحيرة وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والفيوم ومحافظات الصعيد ومحافظات سيناء وباقي محافظات مصر حتى تكتمل الرؤية الكاملة لكافة مواعيد الصلاة في جميع محافظات مصر في شهر رمضان المعظم.
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|اليوم
|رمضان
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|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الأربعاء
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|16 مايو, 2018
|03:29 am
|11:57 am
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|06:50 pm
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|الخميس
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|08:28 pm
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الخميس
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أهمية إمساكية شهر رمضان 2018 في جميع محافظات مصر
جاءت أهمية إمساكية شهر رمضان لمعرفة توقيتات ومواعيد الصلاة، حيث تُكثر الصلوات في هذا الشهر الكريم، كما تتزاحم المساجد بالمصليين، لذا جاء فتلك الإمساكية لهذا دور مهم وخاصةً في توقيت أذان المغرب في جميع محافظات مصر، وهو موعد إفطار جميع المسلمين بعد عناء الحر والعطش والعمل والمواصلات وأشياء كثيرة أخرى من هذا النوع، لذا لا غنى عنها في شهر الصيام.
امساكية رمضان هي دليل المسلم في شهر رمضان الكريم، فهي بالنسبة للكثير تعني الأهم، حيث يكتشف منها المسلم موعد أذان المغرب في كل محافظة من محافظات مصر، كما تسهل على المسافر تحديد أوقات سفره حتى يصل إلى الموعد المحدد، وأيضًا لها أهمية قبل أذان الفجر، منها يستطيع المسلم أن يتناول طعامه قبل أن يبدأ صيام يوم جديد.
الجميع يعلم جيدًا، أن مواعيد الصلاة تختلف من محافظة إلى أخرى، لذا لابد من مراعاة ذلك الأمر جيدًا، وذلك من أجل أن يتقبل الله صيامك، ومعها قد يختلف أيضًا عدد ساعات الصوم من محافظة لآخرى، ولكن الاختلاف يتمركز في عدة دقائق محدودة.