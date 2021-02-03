تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 في مصر ومواعيد مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات

كل عام وانتم بخير، نستقبل أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر 16 مايو 2017، ويستمر الشهر الكريم حتى 16 من الشهر القادم، ومدته 30 يوما بالتمام والكمال، وذلك حسبما أكد حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية.ونقدم لكم إمساكية تفصيلية بمواعيد الصلوات في شهر رمضان الكريم، والذي تتجاوز عدد ساعات الصيام به 15 ساعة في كل الأيام.

نُقدم امساكية شهر رمضان 2018 1439 في السعودية عبر موقع “المشرق”، والتي تُبين مواعيد ومواقيت الصلوات الخمس خلال الشهر الفضيل، إلى جانب موعد بدءه وحتى نهايته، وموعد عيد الفطر المُبارك 2018، وتُعتبر السعودية أولى البلاد الإسلامية التي تُعلن عن موعد وتاريخ بدء شهر رمضان المُبارك، وكانت دائرة الأرصاد الجوية والفلكية في المملكة أعلنت عن موعد شهر رمضان المبارك في السعودية ومصر وفلسطين وباقي البلدان العربية والإسلامية والذي يُصادف يوم 17 يونيو 2018.

و تمتزج أيام شهر رمضان المُبارك بالنفحات الإيمانية والإسلامية التي تُثري من حسنات المُسلمين، وتمحو من سيئاتهم، ففيه تكثر العبادات والطاعات وأداء الأعمال الصالحة، والخير مع الفُقراء والمساكين لكل من يبحث عن رضى الله عز وجل والفوز بجنته، وفي هذا الشهر يُحي المُسلمون صلاة التراويح التي تمتلأ خلالها المَساجد بالمُصلين، وفي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ويطلق عليها صلاة القيام، يُحيها الموحدون الباحثون عن رضى الله والفوز بجنته حيث يُصادف خلالها ليلة القدر والتي هي خير من ألف شهر، قال تعالى ” ليلة القدر خير من ألف شهر “.

صور امساكية شهر رمضان المبارك في السعودية 1439 هـ

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة العربية السعودية، صورة الطبعة الجديد لعام 1439 هـ عن إمساكية شهر رمضان المبارك 2018، وكانت قد نشرتها دائرة الحسابات الفلكية في البلاد.

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