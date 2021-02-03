تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 الكويت .. اذان المغرب في الكويت ومواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر 1439 ramadan kareem

امساكية رمضان 2018 الكويت، كل عام وأنت بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم 2018، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ونقدم التهنئة للجميع بمناسبة الشهر الكريم، وننقل مواقيت الصلاة في الكويت، وموعد اذان المغرب، وكذلك موعد صلاة الفجر، ونقدم امساكية رمضان 2018 الكويت طوال شهر رمضان لكي تعم الفائدة للجميع.

امساكية رمضان 2018 الكويت

فالجميع يتساءل عن اذان المغرب في الكويت، وعن مواقيت الصلاة بشكل مستمر، وننقل الصلوات الخمس، وموعد بدء رمضان وموعد بدء عيد الفطر المبارك، وجزانا الله وإياكم خير الجزاء، ونسعى لتقديم الخبر لكي تعم الإستفادة للجميع

مدة شهر رمضان الحالي في دولة الكويت هي 29 يوما، وذلك وفقا لتصريحات علماء الفلك، وننقل مواقيت الصلاة في أول أيام شهر رمضان وكذلك موعد عيد الفطر المبارك، ونتابع معكم كل جديد حول مواقيت الصلاة في الكويت

امساكية رمضان 2018 الكويت امساكية رمضان 2018 الكويت

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ونتابع معكم اذان المغرب في الكويت، وكذلك موعد اذان الفجر، حيث يأتي شهر رمضان في فصل الصيف، وذلك يعني إرتفاع درجات الحرارة أثناء الصوم، وننصح الجميع بعدم بذل المجهود في نهار رمضان، لعل الله يتقبل منا وإياكم الصيام، امساكية رمضان 2018 الكويت.