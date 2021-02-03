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تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 الكويت .. اذان المغرب في الكويت ومواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر 1439 ramadan kareem

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امساكية رمضان 2018 الكويت، كل عام وأنت بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم 2018، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ونقدم التهنئة للجميع بمناسبة الشهر الكريم، وننقل مواقيت الصلاة في الكويت، وموعد اذان المغرب، وكذلك موعد صلاة الفجر، ونقدم امساكية رمضان 2018 الكويت طوال شهر رمضان لكي تعم الفائدة للجميع.

امساكية رمضان 2018 الكويت

فالجميع يتساءل عن اذان المغرب في الكويت، وعن مواقيت الصلاة بشكل مستمر، وننقل الصلوات الخمس، وموعد بدء رمضان وموعد بدء عيد الفطر المبارك، وجزانا الله وإياكم خير الجزاء، ونسعى لتقديم الخبر لكي تعم الإستفادة للجميع

مدة شهر رمضان الحالي في دولة الكويت هي 29 يوما، وذلك وفقا لتصريحات علماء الفلك، وننقل مواقيت الصلاة في أول أيام شهر رمضان وكذلك موعد عيد الفطر المبارك، ونتابع معكم كل جديد حول مواقيت الصلاة في الكويت

امساكية رمضان 2018 الكويت امساكية رمضان 2018 الكويت

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ونتابع معكم اذان المغرب في الكويت، وكذلك موعد اذان الفجر، حيث يأتي شهر رمضان في فصل الصيف، وذلك يعني إرتفاع درجات الحرارة أثناء الصوم، وننصح الجميع بعدم بذل المجهود في نهار رمضان، لعل الله يتقبل منا وإياكم الصيام، امساكية رمضان 2018 الكويت.

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الثلاثاء 1 07 يونيو, 2018 03:10 am 11:47 am 03:21 pm 06:46 pm 08:16 pm
الأربعاء 2 08 يونيو, 2018 03:10 am 11:47 am 03:21 pm 06:47 pm 08:17 pm
الخميس 3 09 يونيو, 2018 03:10 am 11:47 am 03:21 pm 06:47 pm 08:17 pm
الجمعة 4 10 يونيو, 2018 03:10 am 11:48 am 03:22 pm 06:47 pm 08:17 pm
السبت 5 11 يونيو, 2018 03:10 am 11:48 am 03:22 pm 06:48 pm 08:18 pm
الأحد 6 12 يونيو, 2018 03:10 am 11:48 am 03:22 pm 06:48 pm 08:18 pm
الاثنين 7 13 يونيو, 2018 03:10 am 11:48 am 03:22 pm 06:49 pm 08:19 pm
الثلاثاء 8 14 يونيو, 2018 03:10 am 11:48 am 03:22 pm 06:49 pm 08:19 pm
الأربعاء 9 15 يونيو, 2018 03:10 am 11:49 am 03:22 pm 06:49 pm 08:19 pm
الخميس 10 16 يونيو, 2018 03:10 am 11:49 am 03:23 pm 06:50 pm 08:20 pm
الجمعة 11 17 يونيو, 2018 03:10 am 11:49 am 03:23 pm 06:50 pm 08:20 pm
السبت 12 18 يونيو, 2018 03:10 am 11:49 am 03:23 pm 06:50 pm 08:20 pm
الأحد 13 19 يونيو, 2018 03:10 am 11:50 am 03:23 pm 06:50 pm 08:20 pm
الاثنين 14 20 يونيو, 2018 03:10 am 11:50 am 03:24 pm 06:51 pm 08:21 pm
الثلاثاء 15 21 يونيو, 2018 03:10 am 11:50 am 03:24 pm 06:51 pm 08:21 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الأربعاء 16 22 يونيو, 2018 03:11 am 11:50 am 03:24 pm 06:51 pm 08:21 pm
الخميس 17 23 يونيو, 2018 03:11 am 11:50 am 03:24 pm 06:51 pm 08:21 pm
الجمعة 18 24 يونيو, 2018 03:11 am 11:51 am 03:24 pm 06:51 pm 08:21 pm
السبت 19 25 يونيو, 2018 03:12 am 11:51 am 03:25 pm 06:51 pm 08:21 pm
الأحد 20 26 يونيو, 2018 03:12 am 11:51 am 03:25 pm 06:52 pm 08:22 pm
الاثنين 21 27 يونيو, 2018 03:12 am 11:51 am 03:25 pm 06:52 pm 08:22 pm
الثلاثاء 22 28 يونيو, 2018 03:13 am 11:51 am 03:25 pm 06:52 pm 08:22 pm
الأربعاء 23 29 يونيو, 2018 03:13 am 11:52 am 03:26 pm 06:52 pm 08:22 pm
الخميس 24 30 يونيو, 2018 03:14 am 11:52 am 03:26 pm 06:52 pm 08:22 pm
الجمعة 25 01 يوليو, 2018 03:14 am 11:52 am 03:26 pm 06:52 pm 08:22 pm
السبت 26 02 يوليو, 2018 03:15 am 11:52 am 03:26 pm 06:52 pm 08:22 pm
الأحد 27 03 يوليو, 2018 03:15 am 11:52 am 03:26 pm 06:52 pm 08:22 pm
الاثنين 28 04 يوليو, 2018 03:16 am 11:53 am 03:27 pm 06:52 pm 08:22 pm
الثلاثاء 29 05 يوليو, 2018 03:16 am 11:53 am 03:27 pm 06:52 pm 08:22 pm
الأربعاء 30 06 يوليو, 2018 03:17 am 11:53 am 03:27 pm 06:51 pm 08:21 pm
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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