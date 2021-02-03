تراند اليوم : جميع مسلسلات رمضان 2018 .. على قناة أون تي في ONTV 2018

مسلسلات قناة اون تي في دخلت قناة أون تي في الصراع في تقديم أفضل المسلسلات هذا الموسم في رمضان القادم وذلك بعد أن فازت بحق العرض الحصري لعدد من المسلسلات والتي تضم نخبة من نجوم الشباك الأول أصحاب الشهرة العالية أمثال أمير كرارة وزينة ويوسف الشريف وخالد النبوي وطارق لطفي وتستعد القناة لعرض تلك المسلسلات تزامناً مع بداية الشهر الكريم وهذه المسلسلات نفصلها كما يلي:

خريطة مسلسلات قناة on e