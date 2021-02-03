تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 الامارات .. تابع امساكية رمضان في دبي وابو ظبي والشارقة والظفرة وجميع الإمارات العربية

امساكية رمضان 2018 الامارات، كل عام وأنتم بخير فقد أتى شهر رمضان شهر الرحمة والغفران، شهر التسامح والإحسان، وهو الشهر الذي ينتظره الجميع من كل عام، لما فيه من الخير الكثير، والثواب الوفير، ونقدم التهنئة لجميع المسلمين بسبب حلول شهر رمضان 1438، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، ونفعنا الله وإياكم، وأثابنا الله خير الثواب، امساكية رمضان 2018 الامارات

ونسعى لنقل امساكية رمضان لعام 2018-2018في الامارات المختلفة، ونتعرف على موعد صلاة الفجر وموعد اذان المغرب، وموعد الافطار وموعد الامساك، وكذلك نتابع أول أيام شهر رمضان وآخر أيامه، وموعد عيد الفطر المبارك، ونتعرف على كل إمارة على حدة وفقا للتوقيت الزمني الخاص بها، ونتابع التوقيت الخاص بالصلوات الخمس في الإمارات العربية، امساكية رمضان 2018 الامارات

امساكية رمضان 2018 الامارات

قد يهمك أيضا: إمساكية رمضان 2018 في مصر، نتابع معكم امساكية رمضان 2018في دولة الامارات في ثاني ايام شهر رمضان الأحد 28-5-2018، حيث يأتي شهر رمضان الحالي غير مكتمل، ومدته 29 يوماً فقط، وذلك حسب تصريحات علماء الفلك، وحسب إستطلاع الرؤية، ونتابع معكم الإمارات المختلفة ومواقيت الصلاة بها.

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نتابع مواقيت الصلاة في دبي وموعد اذان المغرب في ثاني ايام شهر رمضان الكريم، وكذلك نتابع موعد صلاة الفجر، ونتابع معكم الإمساك والسحور بشكل مستمر