تراند اليوم : خريطة مسلسلات قناة سي بي سي CBC في رمضان 2018

مع بداية شهر رمضان الكريم والذي يمتلئ بالكثير من المنافسات التليفزيونية للكثير من الفنانين والذي يسعى من خلاله الفنانين والفنانات بتقديم أفضل الأعمال للجمهور كى ينال عمل كل فنان أعلى نسبة مشاهدة، ويوجد في رمضان هذا العام الكثير من الأعمال الدرامية والكوميدية والتي سوف يتم إذاعتها على عدة قنوات أشهرهم مجموعة قنوات إم بي سي وقناة CBC وقناة صدى البلد والعديد من القنوات الأخرى التي يتم إذاعة المسلسلات والبرامج التليفزيونية عليها.

خريطة مسلسلات قناة سي بي سي CBC في رمضان

ونقدم لكم باقة مسلسلات رمضان التي يتم إذاعتها على القناة الشهيرة قناة CBC التي تذيع كل عام مجموعة من المسلسلات التي يقدمها أشهر وألمع النجوم، وسنعرض عليكم جميع المسلسلات التي يتم إذاعتها على هذه القناة في الشهر الكريم.

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خريطة مسلسلات قناة cbc

مسلسل عوالم خفية بطولة عادل أمام

مسلسل رحيم بطولة ياسر جلال

مسلسل طايع بطولة عمرو يوسف

مسلسل الوصية بطولة أكرم حسني وأحمد امين

مسلسل ليالي أوجيني بطولة ظافر العابدين