تراند اليوم : البرامج الدينية في رمضان 2018 _ برنامج سما المصري أهل العلم وعمر خالد السيرة حياة

تعرف على البرامج الدينية في رمضان 2018، حيث تحتل البرامج الإسلامية مكانة خاصة في شهر رمضان لدى المشاهدين، وتتنافس العديد من القنوات الفضائية في الظفر بتلك النوعية من البرامج، لاستقطاب أكبر قدر من المشاهدين عبر شاشتها خلال أيام الشهر الكريم، حيث يحتدم سباق البرامج الديني بين كبار العلماء، منها برنامج “نبي الرحمة والتسامح” الذي يقدمه عمرو خالد والذي يذاع على أم بي سي، وهو برنامج ديني اجتماعي يسلط الضوء على إسقاطات حياتيه معاصرة، ويروي قصة سيد الخلق محمد من المولد إلى الهجرة للمدينة المنورة، مع التشديد على صفتي الرحمة والتسامح من خلال أفعال النبي صل الله عليه وسلم.

ويشهد الموسم الرمضاني لعام 2018، عددًا من البرامج الدينية، ولكن أكثر ما أثار الجدل هو تقديم سما المصري لبرنامج ديني بعنوان "أهل العلم".

وهذا الجدل يعود بنا للعام الماضي، عندما أعلنت سما المصري، عن تقديمها برنامجًا تحت عنوان "عقوق الوالدين"، ويدور في إطار ديني اجتماعي ويناقش مشكلات الأسرة وعقوق الوالدين والأبناء، ولم تكشف عن اسم القناة التي ستذيع البرنامج.

لكن بعد إعلانها ذلك، خرجت لتعلن عن السبب وراء تقديمها للبرنامج، وقالت وقتها في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" إن السبب هو اشتراط القناة ارتداء الحجاب.

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وتابعت: "فوجئت بالقائمين على البرنامج يطالبونني بارتداء الحجاب بناءً على طلب من إدارة القناة، لكني أرفض هذا شكلًا وموضوعًا، فلن أضع طرحه في رمضان وأخلعها بعده، ومش هضحك على الجمهور".

وتكرر هذا السيناريو في رمضان 2018، وبثت برومو للبرنامج عبر قناتها الرسمية بـموقع الفيديوهات "يوتيوب" لتعلن أن برنامجها الجديد الذي يحمل اسم "أهل العلم" سيبث على قناتها، ويتضمن عدة مفاجآت.

وقالت سما المصري، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام" إن برنامجها سيتناول القضايا الدينية والاجتماعية، وستستضيف خلاله علماء دين وفقه لمناقشة قضايا مثيرة للجدل، مؤكدة أنها سترتدي الحجاب، وطالبت "بعدم إصدار أحكام مسبقة عليه استنادًا للسوشيال ميديا".

"السيرة حياة" عمرو خالد

ويعود الداعية عمرو خالد، للظهور من خلال شاشة قناة المحور، بتقديم برنامج جديد بعنوان "السيرة حياة"، ويتناول فيه سيرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بشكل مختلف.

ورسالة عمرو خالد، من البرنامج جعل السيرة النبوية منهج حياة نعيش به ونسير عليه في كل أمور حياتنا، وعدم اختزالها في معارك وحروب فقط.

ويعرض برنامج "السيرة حياة" بشكل يومي في رمضان 2018 على قناة المحور المصرية، في الخامسة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، والإعادة في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة.

وقدم عمرو خالد، خلال السنوات الماضية الكثير من البرامج الدعوية، التي أثرت في الملايين من الشباب العربي، لعل أشهرها برنامج قصص القرآن، وأيضا برنامج على خطى الحبيب، وبرنامج بإسمك نحيا، وغيره من البرامج الرائعة.

3 برامج على "الحياة"

يعرض على قناة الحياة، 3 برامج دينية في رمضان هي:

"حديث الصيام" للدكتور أحمد عمر هاشم.

"الكلام الطيب" للشيخ رمضان عبد المعز.

و"الدين والحياة" للإعلامية دعاء عامر.

مصطفى حسني على النهار

أعلنت شبكة تليفزيون "النهار" عن برامجها الدينية، خلال شهر رمضان المبارك، وكعهدها منذ انطلاق الشبكة، يطل علينا الداعية مصطفى حسني ببرنامج "فكر"، بعد أذان كل صلاة على مدار اليوم.

وتطل الإعلامية دعاء فاروق ببرنامجها "اسأل مع دعاء"، وتستضيف نخبة من علماء الأزهر الشريف، للإجابة عن تساؤلات المشاهدين على الهواء مباشرة.

وتقدم الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد برنامج "وبكره أحلى مع الأنبياء"، بضيافة الشيخ محمد أبوبكر، من علماء وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، للتعرف على قصص الأنبياء منذ بداية الخلق.







العريفي على قناة "المجد"

ومن قناة "المجد" يقدم الشيخ السعودي محمد العريفي، برنامج يحمل اسم "العالم الأخير".

ويعرض الموسم الرابع من "سواعد الإخاء" خلال رمضان 2018 وسيكون عنوانه "مع الله" ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الدعاة والمشايخ.

MBC "من القلب للقلب"

وما بين معلومة دينية وعادات اجتماعية وأمور الدنيا، تقدم إيمان رياض برنامجها "من القلب للقلب" من الأحد للخميس.



يقدم برنامج "من القلب للقلب" معلومات عن صحيح الدين وفقه المرأة، العادات الغذائية والأطفال وطرق التنمية السليمة، والمحافظة على رشاقة المرأة وجاذبيتها.

تقدم إيمان رياض، في كل حلقة وجبة متكاملة للبيت المصري مع نخبة مختارة من أساتذة الفقه والشريعة مثل الشيخ أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف، والداعية الإسلامية الدكتورة ملكة زرار، ونخبة من خبراء التخسيس مثل الدكتور بهاء ناجي.



ويستمر الدكتور مبروك عطية، استاذ ورئيس قسم اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهرفي تقديم برنامجه الاجتماعي الديني "كلمة سر"، ويُعرض أسبوعيًا على الهواء مباشرة لمدة ساعة كل يوم جمعة الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت السعودية.

ويهدف البرنامج لتعليم وتصحيح المفاهيم الدينية بشكل مبسط، ويلقي الضوء على أهم المشاكل المجتمعية من منظور ديني ، ويعتمد على التواصل مع المشاهدين عن طريق المداخلات التليفونية.

ويناقش الدكتور مبروك في الفقرة الأولى شرح موضوع الحلقة وإلقاء الضوء على الأحاديث النبوية والدلائل القرآنية المرتبطة بها من المنظور المجتمعي الحالي.

وفي الفقرة الثانية والثالثة يستقبل المكالمات الهاتفية لما يتضمنه موضوع الحلقة وتقديم الإجابات الوافية عليها، فضلا عن تقديم نصائح عامة.