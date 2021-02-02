تراند اليوم : صور- ريهانا التي حطمت قلب حبيبها الملياردير السعودي!

ريهانا التي حطمت قلب حبيبها الملياردير السعودي!

واشنطن / الخليج 365

أعلنت المغنية الأمريكية ريهانا انفصالها عن حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل، بعد علاقة استمرت لنحو عام.

وذكرت مصادر مقربة من ريهانا، أنها أنهت علاقتها بحبيبها لأنها "سئمت منه".

وقالت مجلة "هاربر بازار" نقلا عن موقع "ميديا تيك آوت نيوز": "حطمت قلبه، فهذا ما تجيده، كسر قلوب الرجال، وهي سئمت منه تماما كما يحدث في علاقاتها مع جميع الرجال".

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وحسن جميل، هو نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد اللطيف جميل، التي تمتلكها عائلته، وهي واحدة من أكبر الشركات في العالم، ولديها حقوق التوزيع الحصري لسيارات "تويوتا" اليابانية في المملكة العربية السعودية وسبع دول أخرى.

وتقدر قيمة ثروة عائلة حسن جميل بـ 1.5 مليار دولار، وفقا لمجلة "فوربس".

وليست ريهانا أول من يواعدها حسن جميل من المشاهير، إذ كان مرتبطا في السابق بعارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل.