تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2018 العراق iraq results برقم التسجيل عبر وزارة التربية العراقية وناجح والسومرية نيوز

الآن نتائج الثالث متوسط 2018 العراق iraq results برقم التسجيل عبر وزارة التربية العراقية من خلال المواقع الرسمية لوزارة التعليم العراقية، نترقبها اليوم حيث أن جميع الطلاب والطالبات يعيشون حالة من القلق والتوتر بشأن تأخر إعلان النتيجة التي كان من المفترض إعلانها الأسبوع الماضي، عبر المواقع الرسمية العراقية كوزارة التعليم العراقية وموقع ناجح وموقع النجاح وموقع السومرية نيوز، كما أن وزير التربية العراقية قد أعلن نسب النجاح في النتائج وهي، اللغة العربية 93%، الإسلامية 98%، الإنجليزية، 77%، الإجتماعيات 68%، الإحياء 92%، الرياضيات 85%، الكيمياء 93%، الفيزياء 90%، كما حرص موقع على مساعدتكم من خلال تقديم كافة الروابط الرسمية والمباشرة.

نتائج الثالث متوسط 2018 الدور الأول العراق

نقدم لكم روابط نتائج الثالث متوسط العراق عقب إعلان وزارة التربية العراقية عن الظهور الرسمي لها، كانت قد أشارت على جميع الطلبة والطالبات باحتمال ظهور نتائج الصف الثالث متوسط 2018 اليوم أو غدا، مما جعل الجميع يترقبها في جميع المحافظات العراقية وظهور البيان الرسمي عن اعتماد نتائج الصف الثالث المتوسط من قبل وزير التربية محمد اقبال الصيدلي، كما أكد ابراهيم السبتي المتحدث الرسمي للوزارة بأن النتائج ستظهر على المواقع الرسمية المذكورة في الأعلى وليس على الروابط الوهمية المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

كما أعلنت وزارة التربية أمس الخميس، حقيقة نتائج الثالث متوسط التي ينتظرها آلاف الطلبة بفارغ الصبر، فيما حذر ناشطون من انتشار روابط وهمية تستغل النتائج لتحقيق غايات “خبيثة” في مجال القرصنة الالكترونية

سيتم الإعلان عبر موقع الوزارة الرسمي بوجود قناة رسمية قناة التلي يتم من خلالها أيضا عرض نتائج الثالث متوسط العراق 2018 وهي كالتالي: https://telegram.me/alntaiehyy، وسيتم موافاتكم بآخر المستجدات بشأن الموعد النهائي لظهور النتيجة من خلال تحديثات المقال المستمرة.

مازالت نتائج الثالث متوسط 2018 في بابل وبغداد والبصرة ونينوي وباقي محافظات العراق لم تظهر بعد، والجميع ينتظر غدا السبت القادم الموافق 8 يوليو بفارغ الصبر لمعرفة الموعد النهائي لظهور نتيجة الثالث متوسط 2018 العراق خلال موقع وزارة التربية العراقية وموقع السومرية نيوز وموقع النجاح أو ناجح لمعرفة آخر المستجدات بشأن النتيجة.

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حتى الآن نترقب ما يعلن من المصادر الموثوقة بوزارة التربية العراقية من أخبار عن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2018، حيث لا زالت عمليات التصحيح مستمرة ولن تتمكن وزارة التربية من تحديد موعد نشر نتائج الطلاب حتى هذه الساعة، وربما تشير التوقعات لظهورها اليوم عبر المواقع الرسمية موقع وزارة التربية العراقية، موقع ناجح، موقع السومرية نيوز، موقع النجاح.

الآن عزيزي الطالب يمكنك كتابة الاسم ورقم الجلوس الخاص بكم مع ذكر المحافظة التابع لها وسنقوم بإبلاغكم بالنتيجة فور إعلانها ويتمنى موقع لجميع الطلاب بجميع محافظات العراق دوام النجاح والتوفيق.

الآن موقع المتخصص في نشر نتائج الامتحانات، يمكن جميع الطلبة والطالبات في بلدنا الشقيق من معرفة جميع نتائجهم الخاصة، حيث يقدم تغطية شاملة ومستمرة لكل ما يتعلق بنتائج الصف الثالث متوسط 2018 محافظة بابل وجميع محافظات العراق، مع أرق الأمنيات بالنجاح والتفوق لجميع الطلبة.

بصفة مستمرة نتابع كافة الأخبار الرسمية التي تصدر عن وزارة التربية العراقية ووزير التربية الدكتور محمد إقبال الصيدلي حول موعد ظهور نتائج ثالث متوسط 2018، ووفق المعلومات التي وردت لنا أكدت عدة جهات احتمالية إعلان نتائج الثالث المتوسط قبل انتهاء الأسبوع المقبل.

وأعلنت مصادر أخرى أنه نتيجة للغضب الذي قد تسبب فيه هذا القرار للكثير من الطلبة وأولياء الأمور، فقد أعلنت الوزارة عن عدولها عن قرار تأخير ظهور الصف الثالث متوسط 2018 أنه من المقرر أن تقوم بالإعلان عنها خلال 24 ساعة.

نتابع معكم آخر المستجدات بشأن نتيجة الثالث متوسط 2018 في العراق وباقي محافظات العراق، وحتى الآن لا يوجد جديد حول الموعد الرسمي للظهور، تابعونا للاطلاع على آخر الأخبار.

تابعونا خلال الساعات القليلة القادمة ربما يكون هناك أخبار جديدة حول الموعد النهائي لظهور نتائج الثالث متوسط 2018 العراق … فكونوا معنا.

حيث يتم الآن رفع جميع نتائج الثالث متوسط 2018 عبر جميع الروابط الرسمية، كما نرحب فريق العمل ب في مساعدتكم في الحصول على نتائجكم من خلال ترك تعليق منفصل يحتوي على رقم التسجيل.

انتشرت بعض الأخبار على موقع السومرية نيوز وبعض مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل عن امكانية إعلان نتيجة الثالث متوسط 2018 العراق وجميع المحافظات اليوم الاثنين في تمام الرابعة عصرا، نترقب سويا مدى صحة تلك الأخبار من عدمها، ونسعى لنقل الصورة كاملة، أرق الأمنيات بالنجاح والتفوق لجميع الطلبة والطالبات.

كانت وزارة التربية العراقية قد أعلنت على لسان المتحدث الرسمي باسم ااوزارة عن الموعد النهائي لصدور النتائج اليوم أو الغد، وهذا ما ننقله لكم من خلال موقعنا ، وفي حالة معرفة أي جديد أو صدور روابط جديدة لنتائج الثالث متوسط سيتم نقلها مباشرة، بالتوفيق للجميع.