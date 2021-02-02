تراند اليوم : اسماء المرشحات للوظائف التعليميه 1439 ... جدارة أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1439

نتائج جدارة للوظائف التعليمية 1439، التي ينتظرُها الخريجين في المملكة العربية السعودية لمعرِفة أسماء الناجحين للوظائف التعليمية للعام 1439، وسط حالة الترقب والانتظار الكبير من قبل الخريجين في المملكة من اجل معرفة نتائج جَدارة الخاصة بهم، ان نسبة الخريجين في المملكة العربية السعودية ارتفعت بشكلٍ كبير، الأمر الذي يحتاج من المملكة القيام بتوفير الوظائف المتنوعة في جميع المجالات والقطاعات الحكومية، وذلك لاستيعاب النسبة الكبيرة من الخريجين من المواطنين السعوديي الجنسية، وسوف ننشر في موضوعنا نتائج جدارة للوظائف التعليمية 1439 هجري.

نتائج جدارة للوظائف التعليمية 1439 هجري

قامت وزارة الخدمة المدنية منذ ايام بالاعلان عن نتائج الوظائف التعليمية في جدارة للعام 1439 هجري، والتي تم الاعلان عنها في 2/7/1439 هجري، وقد شملت ما يقارب 1754 شخصا من الرجال والنساء، وقد قامت وزارة الخدمة المدنية بدعوة لمن ورد اسمه في النتائج ان يقوم بمراجعة المكاتب وفروع وزارة الخدمة بدءا من الاحد الموافق 11/8/1439، وذلك من اجل استكمال متطلبات التعيين وتقديم اوراقهم وتوجههم للاماكن التي تم وضعهم وترشيخهم فيها من اجل مباشرة عملهم، واكدت ان الافضلية في اختيار المرشحين كانت للمؤهلات العلمية والتقدير ومن ثم الاختبار المهني للرجال ثم الاقدمية في التخرج، وحسب اماكن العمل التي تم اختيارها، وقد تساوت نسبة المرشحين والمرشحات وحسب الاكبر سنا طبق تاريخ الميلاد.

كما اكدت وزارة الخدمة المدنية ان من لم يحضر من الرجال والسيدات لاستكمال متطلبات التعيين للوظيفة سيتم التنازل عنها، مؤكدين على ان هناك ما يقارب 140 وظيفة متبقية منها 129 لرجال وعدد 11 للنساء، ولم يتم الاعلان عن نتائجهم لعدم تطابق المؤهلات او اماكنهما البعيدة.

يجب العلم ان عدد الوظائف التي تم الاعلان عنها هي 5523 وظيفة حسب خطة الاعلانات الوظيفية التي وضعتها وزارة الخدمة المدنية، ومنها 2023 وظيفة للنساء، وعدد 4757 وظيفة للرجال، وقد اعلنت الوزارة ان التسجيل والتقديم لجميع الحاصلين على الشهادات والمؤهلات العلمية.

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وأعلنت وزارة التعليم عن أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1439 ونتائج مفاضلة الوظائف التعليمية الأولية التي تم التقديم لها عبر نظام جدارة التابع لوزارة الخدمة المدنية بعد أن تم تمكين الوزارة من شغل وظائفها لأول مرة من قبل وزارة الخدمة المدنية.

وأوضح مبارك العصيمي المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم بأنه تم تأخير الإعلان عن المرشحات للوظائف التعليمية عن الموعد المحدد نظرا لإجازة عيد الفطر التي تم تمديدها بأمر ملكي.

حيث دعت وزارة التعليم 4855 من المتقدمات المرشحات المدعوات لمطابقة الوظائف التعليمية 1439 مراجعة إحدى فروع وزارة الخدمة المدنية في مختلف المناطق اعتباراً من يوم الأثنين الموافق1439/10/11هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1439/10/14هـ خلال أوقات العمل الرسمي.

وشددت الوزارة على المرشحات ضرورة إصطحاب أصل الهوية الوطنية، ووثيقة التخرج تفصيلية للتقدير العام بالنسبة المئوية، وتاريخ التخرج وكشف الدرجات، كما شددت على المرشحات الحاصلات على المؤهلات الخارجية على ضرورة إرفاق لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل.

وطلبت الوزارة من الحاصلات على الدبلوم التربوي إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية في حال كون المتقدمة تحمل مؤهلاً غير تربوي، فيما يجب على الحاصلات على دبلوم التربية الخاصة إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

وأوضحت التعليم أن من لم تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة ، ومن لم تراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولا منها عن رغبتها في التوظيف.

وبين المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن عدم المطابقة خلال الفترة المحددة يعتبر عدولا عن رغبتها في الوظيفة، مشدداً على أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.

فيما هنأ العصيمي المرشحات مبدئياً للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية متمنياً لهن مزيداً من التوفيق وأن يسهمن في إثراء العملية التعليمية.

وكانت وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية قد فتحت نظام جدارة لتقديم النساء على 4935 وظيفة تعليمية في الفترة الماضية والواقعة مابين يوم الاثنين الموافق 1439/9/20هـ إلى يوم الأربعاء الموافق 1439/9/29هـ.

جدير بالذكر أن التقديم للوظائف التعليمية للرجال ينتهي يوم غدا الاحد الموافق 10/10/1439 على أن يتم الإعلان عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية في خلال هذا الأسبوع بإذن الله.

ويمكن للمتقدمات على وظائف اللائحة التعليمية للعام الحالي 1439 الاطلاع على نتائج مطابقة ومفاضلة الوظائف واستعلام أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1439 في وزارة التعليم من هنا.