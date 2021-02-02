تراند اليوم : مقاتلة روسية تهدد أجواء "الناتو".. والتايفون البريطانية ترد

قال سلاح الجو الملكي البريطاني، الخميس، إن مقاتلات حربية تابعة له انطلقت من رومانيا، لمواجهة اقتراب مقاتلة روسية من مجال جوي خاص بحلف شمال الأطلسي.

وذكر سلاح الجو في تغريدة بحسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن المقاتلة الروسية اقتربت من "أجواء الناتو" فوق البحر الأسود.

ولم يدل السلاح الملكي بمزيد من التفاصيل.

وتكررت في السنوات الأخيرة حوادث الاختراق المتبادل للأجواء بين روسيا ودول الناتو، في ظل ارتفاع منسوب التوتر بين الطرفين.

وكانت أكثرها خطورة اقتراب مقاتلات تابعة للحلف الأطلسي من طائرة وزير الدفاع الروسي سيرغو شويغو فوق بحر البلطيق عام 2017، قبل أن تتدخل "السوخوي" وتبعد المقاتلات.

اقرأ أيضاً