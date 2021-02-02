تراند اليوم : ارتفاع اليورو بعد التوافق الأوروبي الأميركي

استقر اليورو عند أعلى مستوى في ثلاثة أيام الخميس، في الوقت الذي تنحسر فيه المخاوف من حرب تجارية بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على البدء في محادثات لتخفيض الرسوم الجمركية.

وبعد محادثات أجراها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال ترامب إنهما اتفقا على "العمل معا نحو الوصول بالرسوم الجمركية والحواجز الأخرى والدعم إلى الصفر في تجارة السلع الصناعية بخلاف السيارات"، وفق ما نقلت رويترز.

وصعد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1738 دولار، ليواصل ارتفاعه بعدما زاد 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة، في الوقت الذي انخفض فيه اليوان الصيني نصفا بالمئة إلى 6.79 للدولار.

وزاد إقبال المستثمرين في الأسبوعين الأخيرين على جميع عملات الأسواق الآسيوية الناشئة وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

وتماسك مؤشر الدولار عند أدنى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من ست عملات رئيسية وانخفض 0.25 بالمئة إلى 94.131.

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