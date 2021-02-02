تراند اليوم : العثور على مدير سد النهضة ميتا داخل سيارته

ذكرت وسائل إعلام اثيوبية أنه تم العثور، صباح الخميس، على مدير مشروع سد النهضة سيمغنيو بيكيلي ميتا، بأحد ميادين العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية على حسابها بموقع تويتر بالعثور على بيكيلي ميتا داخل سيارته في ميدان مسكل وسط أديس أبابا.

ولم تورد الوكالة الرسمية أي تفاصيل بشأن الحادثة، في حين أفادت الشرطة الإثيوبية أنها بدأت التحقيق لكشف الملابسات.

وشاهد مراسل "أسوشيتد برس" سيارة من طراز تويوتا لاند كروزر محاطة برجال الشرطة الذين كانوا يحاولون تفريق حشد من مكان الحادث.

يشار إلى أن بيكيلي له الفضل في بناء سدود كهرومائية في إثيوبيا، ويدير سد النهضة الذي يعد أكبر مشروع إثيوبي، وترى الدولة الأفريقية أنه ضروري للتنمية، حيث لا يحصل 60 مليون مواطن بها على الكهرباء.

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وبلغت نسبة بناء السد أكثر من 63 بالمائة. وبمجرد الانتهاء منه، سيولد نحو 6400 ميغاوات وهو ما يزيد على ضعف الإنتاج الحالي لإثيوبيا البالغ 4000 ميغاوات.