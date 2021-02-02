تراند اليوم : اسماء الفائزين في شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان التاسع 2018 وميعاد استلام الشقة

الاعلان عن كشوف اسماء الفازئين في شقق الاسكان الاجتماعي 2018 الاعلان التاسع لعام 2017

وحسبما اعلن وزير الاسكان الدكتور مصطفي مدبولي انه تم الاعلان رسميا عن كشوف اسماء المواطنين الفائزين بشقق الاسكان الاجتماعي والتي كان تم التقديم بها العام الماضي ضمن الاعلان التاسع لشقق الاسكان الاجتماعي في المدن الجديدة.

حيث تم نشر اسماء المقبولين في شقق الاسكان علي الانترنت وعبر موقع صندوق التمويل العقاري ومن خلال ارقام التليفونات المخصصة للاستعلام عن نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي 2018 ، كما سيكون هناك فرصة للمرفوضين لتقديم التماسات وإعادة النظر فى طلباتهم، وقد يتم نقلهم لكشوف المقبولين إذا ثبت انطباق الشروط عليهم.

حيث أن عدد المدن التى يزيد فيها عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المطروحة، بلغ 6 مدن، على النحو التالى (فى مدينة 6 أكتوبر 25 ألف وحدة سكنية متوفرة، وعدد المُتقدمين 46226، وفى حى عتاقة بمحافظة السويس 2948 وحدة سكنية متوفرة، وعدد المُتقدمين 3846، وفى الخانكة بمحافظة القليوبية 1819 وحدة سكنية متوفرة، وعدد المُتقدمين 2172، وفى فاقوس بمحافظة الشرقية 481 وحدة سكنية متوفرة، وعدد المُتقدمين 1025، وفى كفر الدوار بمحافظة البحيرة 77 وحدة سكنية متوفرة، وعدد المُتقدمين 954، وفى برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ 148 وحدة سكنية متوفرة، وعدد المُتقدمين 1197).

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ويمكنكم من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الاستعلام عن اسماء الفائزين وترتيب الاولوية بالكامل :-

https://drive.google.com/file/d/1cCUgGsA2LEj7a3czhNDdOlJxcOwulpsa/view

موعد تسليم شقق الاسكان 2018 للفائزين في المدن الجديدة

كما أكدت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، على سعر تسليم شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان التاسع خلال العام الحالي 2018 مشيرة إلى أن إجمالي عدد المواطنين داخل الأولوية 30473 مواطنًا، وعقب الانتهاء من جاهزية تلك الوحدات، يجري البدء في إرسال طلبات المواطنين داخل الأولوية لشركات الاستعلام المتعاقدة مع الصندوق لإجراء الاستعلام الميداني على بيانات السكن والعمل للعميل وشريكه (إن وجد).

وأوضحت أن أعداد الوحدات المُتاحة بمدينة 6 أكتوبر قابلة للزيادة، بسبب الرفض الميداني أو الائتماني لدى جهات التمويل لأي من المواطنين الحاجزين بالإعلان السابع، والإعلان الثامن (الكراسة الزرقاء)، والمحولين من مختلف المدن إلى مدينة 6 أكتوبر في الفترات السابقة، لمن ثبت عدم انطباق شروط منح الدعم أو التمويل عليه،بحيث سيتم البدء في الاستعلامات الميدانية للحاجزين بالإعلان التاسع بعد الانتهاء من المواطنين الحاجزين بتلك الإعلانات.

قبول معظم المتقدمين في شقق الاسكان الاجتماعي 2018

وعلي الجانب الاخر اوضح مصدر في صندوق التمويل العقاري انه تم قبول معظم المتقدمين وعددهم 375 ألف مواطن الذين تقدموا لحجز نحو 500 ألف وحدة سكنية، الا انه تم رفض عدد من المواطنين المتقدمين بسبب عدم مطابقة الشروط او تقديم اوراق خاطئة موضح انه سيتم اتاحة الفرصة لاستكمال الاوراق و تقديم التماس لاعادة الفحص مرة اخري.

يذكر أن إعداد المتقدمين على شقق الاسكان الاجتماعي فى مراحل التشطيب (الكراسة الحمراء) إلى ما يزيد على 133 ألف طلب، ووصلت أعداد المتقدمين على الوحدات التى سيتم تسليمها خلال عام (الكراسة الزرقاء) إلى ما يزيد على 242 ألف طلب بإجمالي عدد يزيد على 375 ألف طلب.

استكمال باقي اجراءات التمويل العقاري في البنك تمهيدا لمعرفة موعد استلام شقة الاسكان الاجتماعي الاعلان التاسع 2018

كما اوضح صندوق التمويل العقاري أن رقم الأولوية المُعلن عنه الخاص بكل مواطن، هو رقم غير نهائي، وقد يتغير إذا ثبت عدم صحة أي من البيانات المُقدمة من المواطنين الحاجزين بالموقع الإليكتروني الرسمي للصندوق، والمرفوعة بمعرفتهم، والتي تبين قيمة الدخل والحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، والإعاقة، بحيث تكون طلبات المواطنين في تلك الحالة عرضة للرفض نتيجة الاستعلامات الميدانية لدى الصندوق، أو الائتمانية لدى جهات التمويل.

اما عن سبب التأخير في اعلان الاسماء حتي الان فقد اوضحت وزارة الاسكان انه يجري فحص جميع المتقدمين والاستعلام عنهم ميدانيا بحيث يكون الفائزين في شقق الاسكان الاجتماعي مستحقين للشقق ، وتابعونا في خمس خطوات فور اعلان مواعيد استلام شقق الاسكان الاجتماعي رسميا سوف ننشر لكم لينكات الاستعلام ويمكنكم ايضا متابعة الطلبات المقدمة عبر ارقام تليفونات صندوق التمويل الاجتماعي