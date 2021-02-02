تراند اليوم : الكويت "تدرس" وقف مرور ناقلات النفط عبر باب المندب

قال مسؤول كويتي إن بلاده قد تتخذ قرارا بوقف صادرات النفط عبر مضيق باب المندب،بعد قرار سعودي مماثل، لكنه أكد أن الأمر مازال "قيد الدراسة" وأن قرارا نهائيا لم يُتخذ بعد.

وقال بدر الخشتي رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية، الخميس، ردا على سؤال لرويترز "الاحتمالات واردة لكن ليس هناك شيء أكيد حتى الآن".

وشدد الخشتي على أنه "لا بد أن يكون هناك بديل ولا بد أن يكون كل شيء مدروسا وبعدها نقرر".

والأربعاء أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، أن المملكة ستعلّق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال الفالح أن هذا الإجراء سيكون بشكلٍ فوري ومؤقت، مؤكدًا أن تهديدات الميليشيات الحوثية الإرهابية لناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية، وعلى الملاحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.

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