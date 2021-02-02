تراند اليوم : منتخب العراق يقترب من تعيين مدرب "تاريخي"

في خبر مفاجئ، دخل الاتحاد العراقي لكرة القدم في مفاوضات متقدمة مع المدرب المخضرم، السويدي سفين غوران إريكسون، لتدريب منتخب أسود الرافدين في المرحلة المقبلة.

وقال موقع "سكاي سبورتس" إن إريكسون وممثليه اجتمعوا بمسؤولين في الاتحاد العراقي بالعاصمة التركية إسطنبول لإتمام إجراءات التعاقد.

وأبدى الاتحاد العراقي رغبته مسبقا بتعيين مدرب أجنبي ليقود المنتخب في بطولة كأس آسيا التي تنطلق في يناير المقبل بدولة الإمارات.

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وكان آخر ناد دربه إريكسون (70 عاما) هو شينزين أف سي في 2017، وهو النادي الذي ينافس اليوم في الدرجة الثانية من الدوري الصيني.

وخاض إريكسون مسيرة حافلة في كرة القدم، درب خلالها أندية مثل روما ولاتسيو وسامبدوريا ومانشستر سيتي، والمنتخبين الإنجليزي والمكسيكي.

ومن أبرز إنجازات إريكسون تحقيق لقب الدوري الإيطالي "سيري آ" مع الجيل الذهبي للاتسيو عام 2000، وقيادة المنتخب الإنجليزي في مونديالي 2002 و2006، حين وصل معه لربع النهائي في النسختين.