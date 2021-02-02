تراند اليوم : خسارة كارثية لفيسبوك ورئيسه.. مليارات الدولارات في ساعات

تعرضت فيسبوك لخسائر فادحة في الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب إعلان الشركة عن نتائجها السلبية الفصيلة، والتي أظهرت نموا أقل من المتوقع في تعداد مستخدمي الشبكة.

وأعلنت وكالة بلومبرغ بأن نشر فيسبوك للتقرير الفصلي بالتنبؤات السلبية أدى إلى انخفاض سعر أسهم الشركة لتبلغ خسارتها نحو 130 مليار دولار، في حين قدرت خسارة مؤسسها مارك زوكربيرغ بـ17 مليار دولار.

وفي حال استمر نزيف هبوط أسهم فيسبوك فإن الخسائر مرشحة للارتفاع إلى 151 مليار مع إغلاق البورصات يوم الخميس، لتكون أكبر خسارة تصيب شركة تجارية في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

وأوضحت بلومبرغ أن هذه هي أكبر خسارة في تاريخ شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، وقد تؤدي إلى فقدان مؤسسها مارك زوكربيرغ، للمرتبة الثالثة في قائمة أغنى الأثرياء في العالم.

وجاء في التقرير الفصلي للشركة أن مدخولها بالربع المالي الأخير بلغ نحو 13 مليار دولار، أي أقل من المؤشرات المخططة، في حين ازداد عدد المستهلكين الذين يدخلون فيسبوك كل يوم، إلى 1.47 مليار شخص، فيما كانت الشركة تتوقع أن يرتفع هذا المؤشر إلى 1.49 مليار.