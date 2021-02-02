تراند اليوم : 400 مليون في عام.. كيف أنفق برشلونة "ثروة" نيمار؟

شهد انتقال نيمار من برشلونة الإسباني لباريس سان جرمان الفرنسي العام الماضي، تحطيم جميع الأرقام القياسية، في صفقة بلغت 222 مليون

يورو، استثمرها برشلونة في صفقات ناجحة، وأخرى "فاشلة".

ولم يمض وقت طويل على رحيل نيمار حتى حطم برشلونة رقمه القياسي الخاص بالإنفاق، بعدما تعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو مقابل 120

مليون يورو (قابلة للزيادة إلى 160 مليون يورو)، والفرنسي عثمان ديمبيلي مقابل 105 مليون يورو (قابلة للزيادة إلى 145 مليون يورو)..

الجناح الشاب ديمبيلي عانى من موسم "منحوس" مليء بالإصابات، ثم عاد ولم يقنع مع "البلوغرانا"، مما دفع الكثيرين لاعتباره صفقة "فاشلة" كلفت خزينة النادي 145 مليون يورو.

ومنذ رحيل نيمار، بات برشلونة النادي الأكثر إنفاقا في أوروبا، متفوقا على أندية مانشستر سيتي (387 مليون يورو) وباريس سان جرمان (373 مليون يورو) وليفربول (350 مليون يورو).

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وسيكشف الوقت إذا كان برشلونة أحسن التصرف بأموال صفقة نيمار، ولكن حتى الآن، لم تغير 400 مليون يورو الكثير في "كتالونيا" كما كان مستهدفا.