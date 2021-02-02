تراند اليوم : بالإعدام شنقا.. اليابان تطوي ملف "الحقيقة المطلقة"

نفذت اليابان حكم الإعدام، الخميس، بحق 6 من الأعضاء السابقين في طائفة "أوم شينريكيو" أو "الحقيقة المطلقة" المسؤولة عن اعتداء بغاز السارين وقع في مترو الأنفاق بالعاصمة طوكيو سنة 1995.

وبذلك تكون السلطات قد أعدمت جميع أعضاء الطائفة وعددهم 13 بعدما أعدمت شنقا زعيمها السابق تشيزو ماتسوموتو الشهير باسم باسمشوكو أساهارا، وستة آخرين في السادس من يوليو.

وكان هجوم الطائفة الدامي قد أسفر عن مقتل 13 وإصابة 5800 شخص على الأقل، بعضهم بإصابات دائمة.

ونقلت رويترز عن وزيرة العدل اليابانية يوكو كاميكاوا قولها في مؤتمر صحفي: "كان مستوى غير مسبوق من التطرف وجرائم خطيرة يجب ألا تحدث ثانية. لم تروع الجرائم شعب اليابان فحسب وإنما الدول الأجنبية وهزت المجتمع".

وأضافت: "أمرت بعمليات الإعدام بعد إمعان بالغ في التفكير".

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