تراند اليوم : رئيس جامعة فلسطين يستقبل وزيرة المرأة ووفدا من شركة توزيع كهرباء غزة

رئيس جامعة فلسطين يستقبل وزيرة المرأة ووفدا من شركة توزيع كهرباء غزة

غزة: الخليج 365

استقبل رئيس جامعة فلسطين، أ.د.سالم صباح في مكتبه، وزيرة المرأة الدكتورة أمال حمد يرافقها أ. بسام الوحيدي وذلك بحضور د. محمد أبو سعدة ود. حسن أحمد.

وأعرب صباح عن سعادته بهذه الزيارة، مرحبًا بوزيرة المرأة، مثمناً الجهود التي تقوم بها وزارة المرأة في خدمة الوطن ودعم مكانة المرأة الفلسطينية .

من جهتها، عبرت حمد عن اعتزازها بزيارة جامعة فلسطين، حيث بحثت آليات العمل المشترك، وسبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الوزارة والجامعة.

وفد شركة توزيع كهرباء غزة

كما استقبل الأستاذ الدكتور سالم صباح رئيس الجامعة، وفدا من شركة توزيع كهرباء غزة، وضم الوفد المهندس محمود أبوحية مدير وحدة التخطيط والتطوير، والأستاذ محمد ثابت مدير وحدة العلاقات العامة، والأستاذ محمد خلف رئيس قسم التخطيط والمتابعة، وكان في استقبالهم كل من الدكتور موسى أبو سليم مدير فرع خانيونس، والدكتور نهاد بدرية عميد شؤون الطلبة.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس الجامعة بالوفد، معرباً عن سعادة جامعة فلسطين بالتعاون مع شركة توزيع الكهرباء والعاملين فيها مقدماً الشكر للشركة على جهودها الكبيرة في خدمة المواطن الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وأشار إلى أهمية العمل من أجل تعزيز أواصر التعاون واستعداد الجامعة بما يخدم هذا الجانب الذي من شأنه زيادة مستوى الخدمات المقدمة.

بدوره أكد الأستاذ أبوحية على رسالة الشركة في المضي قدماً لتعزيز مبدأ الشراكة الحقيقية مع كل المؤسسات الخدماتية والفاعلة والتي لها دور حقيقي في خدمة المجتمع، مضيفاً أن نجاح الشركة يعتمد على تعاون كافة شرائح المجتمع بما فيها المؤسسات لتتمكن الشركة من مواصلة تقديم خدمة الكهرباء وإيصالها لكافة المشتركين .

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على التعاون المشترك بين جامعة فلسطين وشركة توزيع الكهرباء محافظة غزة .

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