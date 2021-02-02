تراند اليوم : 30 ألف إسم جديد .. رابط فحص 100 دولار للأسر الفقيرة

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الثلاثاء الموافق 2021/02/02.

وأوضح السفير العمادي أن 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة ستستفيد من المساعدة النقدية، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وشدد سعادته على أن عملية التوزيع ستتم ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظاً على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

وأكد أيضاً أن الجهات المعنية ستتبع إجراءات وقائية جديدة ومشددة خلال عملية توزيع المنحة القطرية، بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل تفشي وانتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.

وأشار السفير العمادي إلى أن عملية التوزيع ستتم بإشرافٍ كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المختصة في القطاع وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

وكانت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة قد صرفت بالشهر الماضي منحة 100 دولار لـ 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة.

الاستعلام عن صرف المنحة الأميرية القطرية للأسر الفقيرة عبر مكاتب البريد

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تنويه مهم:

يرجو الالتزام التام بمكتب البريد المخصص لكل مواطن، والالتزام بموعد ووقت الصرف المحدد

1- الصرف للمستفيد شخصياً مصطحباً بطاقة الهوية.

2- يرجى اصطحاب صورة عن الهوية الشخصية.

3- التوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف عدد 2.

4- إحضار قلم شخصي لكل مواطن.