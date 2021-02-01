تراند اليوم : احنا على بال مين للفنان اسلام ايوب .. يوتيوب أغنية تحاكي أزمة الرواتب بغزة

غزة/الخليج 365/

استطاع الفنان الفلسطيني إسلام أيوب أن ينقل معاناة موظفي غزة الذين تم تقليص رواتبهم بشكل فني ساخر في أغنيته جديدة اسمها "احنا على بال مين".

"احنا ع بال مين" العنوان الذي اختاره الفنان إسلام لأغنيته للتعبير عن حال المواطن الفلسطيني بشكل عام في ظلِّ الحصار والفقر والانقسام، وليؤكد على أنَّ المواطن هو المتضرر الأكبر من كل الأزمات التي تعصف بفلسطين وقطاع غزة بشكل خاص.

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وعرّج أيوب في عمله الفني على أزمة الرواتب، والانقسام الفلسطيني، والفقر، والبطالة، موجهة رسالة إلى الرئاسة والحكومة الفلسطينية مفادها أن قطاع غزة هو من حارب وصمد في وجه المحتل الصهيوني، فكيف يصل الحال بموظفيه أن تخصم رواتبهم؟.

وقال أيوب أن الانقسام الفلسطيني كان حجر الأساس في جميع المشاكل التي تواجه الشعب الفلسطيني، طارحاً تساؤله الذي وجهه إلى قطاع غزة "لمن نشكي؟".