تراند اليوم : شبيه الرئيس "عرفات" أشعل السرايا بعمامة ومسدس الشهيد

غزة/الخليج 365/

ظهر موظف بالسلطة الفلسطينية من الذين إحتجوا بساحة السرايا على تقليص الرواتب على شكل ياسر عرفات.

وإرتدى الموظف الذي لم تعرف هويته عمامة ياسر عرفات وملابس شبيه بالتي كان يرتديها الشهيد رحمه الله بالاضافة لحمله مسدسين من ذات النوع.

وأثار خطوة قيام الحكومة الفلسطينية، بشكلٍ مُفاجئ، بخصم جزء من علاوات رواتب موظفي السلطة في القطاع، حفيظة جميع الموظفين، والفصائل، والهيئات والمؤسسات الحقوقية، والشخصيات الاعتبارية؛ فيما خلف القرار حالة احتقان كبيرة في الشارع، لما لذلك من انعكاسات سلبية كبيرة على الحياة المعيشية.

وطالب الموظفين الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" بالعمل لعدول الحكومة عن قرارها، أو العمل على إقالتها بما فيهم رئيسها رامي الحمد الله، لقيامهم بما وصفوه "مُعاقبة موظفي الشرعية"، على صبرهم وصمودهم وثباتهم، وتحملهم الحرمان من العلاوات والرُتب وغير ذلك، أسوة بموظفي الضفة الغربية.

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