تراند اليوم : سلسال الدم الحلقة 28 .. مسلسل سلسال الدم الجزء الرابع الحلقة 28 أونلاين

تتواصل الاثارة والمتعة في مسلسل سلسال الدم الجزء الرابع الحلقة 28 مع عرض تفاصيل الحقبة التي تناولت الاحداث التي توزاعت ما بين ثورة الثامن والعشرين من يناير وثور الثلاثين يونيو ،وفي أحداث سلسال الدم الجديدة عرض صفوت على صافيناز الزواج فوافقت على الفور لكنه طلب منها أن ترتدي الحجاب حتى لا تحرج موقفه أمام الجماعة التي ينتمي إليها.

عادت نصرة إلى الإسكندرية لإدارة شركتها بعد إتمام خطبة علاء وعالية لكنها صدمت بخسارة كبيرة.هارون طلب من فراج أن يقتل نصرة مقابل أن يعود إلى المنزل فوعده فراج بذلك أما حمدان فشعر بصدمة كبيرة عندما أخبرته بماضيها مع فراج لكنه رفض أن يطلقها وانهال عليها ضربا.

وشهد الجزء الرابع من "سلسال الدم" انضمام عدد من النجوم الجدد، بالإضافة لأبطال الأجزاء السابقة، ومنهم رانيا فريد شوقي، وأحمد بدير،وأحمد سلامة، إلى جانب الفنانة القديرة عبلة كامل، ورياض الخولي، وعلا غانم، وأحمد سعيد عبدالغني، ومنة فضالي، وكريم كوجاك، المسلسل منإخراج مصطفى الشال، وتأليف مجدي صابر.

وفي أحداث سلسال الدم الجديدة تداول الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، أحداث النهاية المتوقعة لمسلسل "سلسال الدم" فى حلقاته الأخيرة المذاع عبر قناة "MBC" مصر.اتفق الكثير من متابعى المسلسل، حول مقتل الفنانة عبلة كامل أثناء فرح ابنتها "عالية" على الظابط، واستمرار عملية الطغيان والفساد بحسب صحيفة "الدستور".

وردد البعض معلقين: "مينفعش عبلة كامل تموت، لازم تستمر رؤيتنا فيها للخير والصلاح، لو ماتت يبقى المؤلف والمخرج شايف إن إحنا دولة بطبعها فاسد".

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ويناقش الجزء الرابع من مسلسل سلسال الدم الحلقة 28 مجتمع الصعيد بعد اندلاع ثورة يناير وصعود الإخون المسلمين إلى الحكم وتحالفتهم مع بعض رموز العهد السابق،المسلسل من تأليف مجدي صابر وإخراج مصطفى الشال وبطولة عبلة كامل، رياض الخولي، أحمد بدير، أحمد سلامة، رانيا فريد شوقي، منة فضالي، راندا البحيري، ونخبة أخرى من النجوم.

مسلسل سلسال الدم يعالج الحياة الصعيدية والعلاقات الاجتماعية ومشكلة الثأر والتعصبات بين العائلات في القرية ، والاهم ان الجزء الرابع يعالج فترة زمنية صعبة مرت بها مصر بشكل عام ، فترة ثورة 25 يناير وما بعدها من احداث وتقلبات في البلاد .

سنتابع الاحداث الجديدة في الحلقة 28 من سلسال الدم الجزء الرابع على شاشة قناة ام بي سي مصر الليلة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة .



مشاهدة حلقات سلسال الدم 4 الجزء الرابع



يمكنكم مشاهدة سلسال الدم على ام بي سي مصر الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة من الاحد الى الخميس ، وأيضاً يمكنكم مشاهدة الحلقات اونلاين عبر موقع شاهد نت من هنا .

موقع شاهد نت يعرض الحلقات يومياً بعد عرضها على القناة مباشرةً في ايام عرض المسلسل التي ذكرناها مسبقاً .