تراند اليوم : رحيل الشاعر الكبير أحمد دحبور في رام الله

رحيل الشاعر الكبير أحمد دحبور في رام الله

رام الله / الخليج 365

رحل عن دنيانا، اليوم السبت، الشاعر الفلسطيني الكبير، أحمد دحبور، عن عمر يناهز 72 عاما في مدينة رام الله، بعد صراعه مع المرض، وفقاً لمصادر صحفية.

ويعد الشاعر الكبير دحبور، أحد أعمدة الثقافة الفلسطينية، بالنظر إلى ثراء مسيرته الأدبية والوطنية.

ولد أحمد دحبور في مدينة حيفا عام 1948 ولجأ مع ذويه إلى لبنان ومنها إلى سوريا، حيث درس في مدرسة مخيم حمص، وانخرط في صفوف الثورة الفلسطينية.

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أصدر أحمد دحبور ثماني مجموعات شعرية، من أشهرها "الضواري"، و"عيون الأطفال"، و"حكاية الولد الفلسطيني" و"شهادة بالأصابع الخمس" و"كسور شعرية".

انتهى