تراند اليوم : افلام كرتون توم وجيري Tom and Jerry يوتيوب مباشر

كما عوناكم في كل أسبوع على نشر كل جديد في عالم افلام كرتون توم وجيري المشاغبان،نقدم لكم في لفتة كرتونية ملاحقات توم وجيري المتواصلة،فلقد أضحى يبحث عن حبيبة له ويعزف لها على الجيتار ،إلا أنه لايزال يسعى للحصول على رضا الخادمة السوداء في المنزل عبر الامساك بالفأر.

و توم وجيري ، قصة يعشقها الجميع منذ الطفولة فهي مجموعة تتكون من حوالي 161 حلقةكرتونية كوميدية ،يظهر فيها الصراع بين القط توم والفأر جيري.

موضوع الحلقات يكون بمحاولة توم أن يمسك بجيري كي يعده كوليمة ويأكله لكن جيري يهرب دائماً ويراوغه ويقوم باستفزازه ويقع توم دائماً في مآزق ويصطدم أحياناً بمنزل الكلب سبايك (وهو أحد شخصيات المسلسل) أو يقوم بكسر أثاث المنزل

توم هو قط أزرق رمادي اللون يعيش حياة مدللة للغاية أما جيري فهو فأر منزلي بني اللون يعيش في منزل سيدة توم ولفظ توم في الأصل هو اسم عام يشمل القطط الذكور ولا ليس اسم لتوم بطل المسلسل الكرتوني وكان اسم توم في الحلقة الأولى Puss Gets the Boot "كاسبر" بينما جيري كان يسمى جينكس Jinx وهذا اللفظ يعنى نحس باللغة الإنجليزية.

هذه الرسوم الكرتونية مَكَّنَتهم من تجاوز آفاق كثيرة لا يَسمح بها الواقع، فالشخص لا يستطيع أن يطير، ولا تستطيع التفاحة أن تتكلم، لكن في أفلام الكرتون تستطيع التفاحة والموزة أن تتكلما،فكان الكرتون فضاء واسعاً للانتقال بخيال الطفل، وإخصابه، كما كان مجالاً واسعاً جداً لتجسيد القضايا النظرية للطفل؛ لأن تفكير الطفل ماديٌّ.

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ويمكنكم اطفالنا الحلوين ان تشاهدو كامل الحلقات " مــن هـنـا " عبر يوتيوب وقائمة تشمل كافة حلقات توم وجيري.