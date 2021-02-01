تراند اليوم : ترامب يتحول على مواقع التواصل إلى "شيخ بطربوش" و"أبو إيفانكا" .. بالصور

وكالات / الخليج 365

لم يعتد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ وصوله البيت الأبيض في العشرين من كانون الثاني- يناير الماضي تلقي رسائل الحب والتأييد سواء من الداخل الامريكي أو العالم، حتى يوم أمس حيث حظي بالدعم والتأيد و"الحب" من بريطانيا إلى السعودية مرورا بإسرائيل على هجومه الصاروخي على قاعدة جوية سورية، بحجة الرد على استخدام الجيش السوري للأسلحة الكيماوية في خان شيخون.

ولم يقتصر الدعم والتأيد الذي حظي به ترامب على زعماء أوروبا ورؤساء العرب، بل تعداه الى "الشارع الافتراضي العربي" حيث نشر نشطاء "عرب" على صفحاتهم الاجتماعية مختلف انواع "البوستات" المؤيدة والمحبة للرئيس ترامب فقط لانه قصف سوريا بـ 59 صاروخ توما هوك حيث انتشرت عبارة "نحن نحبك" فيما سجل "هشتاغ" (امريكا تقصف نظام بشار الاسد) نجاحا كبيرا، وفقا لما نشره اليوم السبت الموقع الاخباري الامريكي المتخصصة في جمع المعلمات من الشبكة العنكبوتية "Vocativ".

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نضع بن ايديكم التقرير مرفقا بالصور دون تصرف من قبلنا مع احتفاظنا بأسماء رواد المواقع التي تم اقتباسها الموقع وتناقلتها بتوسع ايضا المواقع الاسرائيلية في غرفة التحرير، مكتفين بنقل ما كتبه هؤلاء ونشره من صور دون ذكر الاسماء.

"قمت بالعمل الصحيح، شكرا دونالد ترامب لقد قمت بما تمنينا جميعا القيام به، يجب علينا التعاون ضد نظام بشار الاسد وحلفائه" كتب السعودي "ح. الفلاح" على موقعه الخاص على "تويتر" مرفقا عبارته بصورة للرئيس ترامب تحمل عبارة "لا تلعبوا بالنار".

وحظي ترامب باسم جديد من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي العرب الذين اطلقوا عليه اسم "أبو إيفانكا".

وغرد الصحفي السوري المقيم في لندن "م. العمر" على موقع توتير قائلا "أبو إيفانكا ماذا فعلت؟ صباح الخير كم انت كبير يا ابو إيفانكا".

واطل ترامب عبر الكثير من صفحات التواصل الاجتماعي العربية، معتمرا الطربوش العثماني وملتحيا ليبدو وكأنه شيخا أو مفتيا أو واليا مسلما.

المصدر :"وكالة معا"